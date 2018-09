Genova si ferma per ricordare le 43 vittime del ponte Morandi

Genova un mese dopo - la città si ferma in ricordo delle 43 vittime del ponte. Sindaco : «È il nostro Ground Zero» : Un mese dopo il crollo del ponte Morandi, Genova si ferma per rendere omaggio alle 43 persone morte nel disastro. Alle 11,36 con il cielo lacerato dalle sirene delle navi e dai rintocchi delle...

Bucci : «Venerdì Genova si ferma per un minuto però poi dobbiamo correre» : Il sindaco: «Quello che deve essere chiaro è che la città continua a lavorare, come dal primo giorno, per risolvere tutti i problemi»

