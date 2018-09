Genova si ferma in ricordo delle 43 vittime del ponte. 'È il nostro Ground Zero' : Genova tutta si è stretta, in lacrime, ma orgogliosa, nel ricordo delle sue 43 vittime, sepolte dalle macerie del Ponte Morandi, esattamente un mese fa. Un crollo che il sindaco, Marco Bucci, ...

