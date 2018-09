Genova si ferma e omaggia i 43 morti

: #Genova alle 11,36 si ferma un minuto perché non si è mai fermata da quel minuto di un mese fa. Editoriale di Massi… - CarloStagnaro : #Genova alle 11,36 si ferma un minuto perché non si è mai fermata da quel minuto di un mese fa. Editoriale di Massi… - Avvenire_Nei : A un mese dal crollo del #ponte #Morandi, oggi #Genova si ferma per rendere omaggio alle 43 vittime. Alle 11.36, l’… - GiovanniToti : Il 14 settembre, a un mese dal crollo di #PonteMorandi, tutta #Genova si ferma nel dolore e si unisce nella speranz… -

A un mese dal crollo del ponte Morandisi èta per ricordare le 43 vittime e celebra la forza di una città che non si arrende: due i momenti di celebrazione, organizzati da Regione Liguria e Comune di. Alle 11.36,ora esatta della tragedia,la città si èta per un minuto di silenzio.I treni hanno fischiato ,hanno suonato delle chiese e le sirene del porto. Bandiere in segno di lutto.Poi alle 17.30 appuntamento in piazza De Ferrari. Alle 18.30 su Rainews lo speciale 'Telegram' di Antonio Di Bella.(Di venerdì 14 settembre 2018)