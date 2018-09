Genova | la ricostruzione che non parte 

Genova - il governo vara "mezzo" decreto urgenze : aiuti fiscali e nuove misure per la ricostruzione - manca il commissario : Il premier Giuseppe Conte: "Il commissario straordinario avrà ampi poteri e consentirà a Genova di avere un viadotto più bello"

Ponte Morandi - il decreto Genova potrebbe slittare : manca l’accordo sul commissario alla ricostruzione : Il decreto legge per la ricostruzione del Ponte Morandi e gli aiuti agli sfollati della città di Genova potrebbe slittare. Stando a indiscrezioni che si sono diffuse nel pomeriggio, il decreto non sarà approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi perché mancherebbe l'accordo sul nome del commissario straordinario per la ricostruzione.Continua a leggere

Genova : l'affidamento della ricostruzione del ponte a Fincantieri con il via libera dell'UE. Toninelli : 'E' una priorità' : PRIMAPRESS, - ROMA - L'audizione alla Camera del ministro alle infrastrutture, Danilo Toninelli, ha riconfermato l'intenzione del governo di voler affidare a Fincantieri la ricostruzione del ponte ...

Genova - sulla ricostruzione è scontro Toti-Toninelli : Nuove frizioni tra Giovanni Toti e Danilo Toninelli sulla ricostruzione del ponte Morandi. "Il governatore ligure si preoccupi di dare un alloggio agli sfollati, non faccia politica su Genova", la stoccata del ministro delle Infrastrutture. Immediata la replica del commissario straordinario Toti: "Toninelli si occupi piuttosto del suo ministero, visto che la composizione ...

Ponte Genova - il ministro Toninelli : «Per la ricostruzione pensiamo a Fincantieri» : Nel decreto per Genova «la ricostruzione del Ponte sarà il primo obiettivo». Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in audizione alla Camera,...

Ponte Genova - venerdì il decreto : la ricostruzione a Fincantieri : Il decreto legge su Genova e il Ponte Morandi sarà approvato venerdì dal Consiglio dei ministri. «I lavori saranno affidati direttamente a Fincantieri», ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in audizione dinanzi alla commissione Ambiente della Camera. Autostrade per l’Italia, controllata di Atlantia, non avrà un ruolo nella ricostruzione del Ponte sulla A10. I concessionari saranno obbligati a reinvestire ...

Crollo ponte - Toninelli : 'Ricostruzione da affidare allo Stato - penso a Fincantieri' - Il decreto Genova venerdì in Cdm : Il "decretone" per Genova, relativo alla gestione del post-Crollo del ponte Morandi, approderà venerdì in Consiglio dei ministri. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli , ...