Genova | Bucci | non c' è nome commissario? Ci sarà nel prossimo Dl

Genova si ferma un minuto per ricordare le 43 vittime | Bucci : Ponte Morandi il nostro Ground Zero : Alle 11:36 del 14 agosto il terribile incidente che uccise 43 persone. Il capoluogo ligure si è fermato per un minuto oggi alla stessa ora. In prossimità del viadotto la cerimonia per commemorare le vittime

Ponte Morandi - ok a Decreto Genova : non c’è Commissario/ Ultime notizie : Conte - “ascolterò Toti e Bucci” : Decreto Genova, Cdm approva ma il nome del Commissario non c'è. Ultime notizie: in arrivo Agenzia Infrastrutture, previsto monitoraggio costante. Oggi un mese dal crollo Ponte Morandi(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:52:00 GMT)

DECRETO Genova - VIA LIBERA DEL CDM/ Ultime notizie : commissario - dopo no M5s a Toti e Bucci spunta Rixi : DECRETO GENOVA atteso in Cdm: telefonata Toti-Conte. Ultime notizie, programmato incidente probatorio per il prossimo 25 settembre, nominati tre periti(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 19:33:00 GMT)

Toninelli : “Ponte Genova entro 2019 - Italferr con Fincantieri”/ Ultime notizie : Bucci secondo commissario? : Crollo ponte Morandi, Toninelli: "decreto Genova in CdM forse già domani", slitta revoca concessioni ad Autostrade. Ad Spea interrogato: "addolorato per la tragedia"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 19:31:00 GMT)

Crollo Genova - Bucci : no a strumentalizzazioni su pelle vittime : Genova,, askanews, - "Ogni tentativo di strumentalizzazione o di ricerca di visibilità sulla pelle di chi ha perso la vita, di chi è stato ferito o di chi è stato sfollato, lo rifiutiamo dall'inizio ...

Bucci : «Venerdì Genova si ferma per un minuto però poi dobbiamo correre» : Il sindaco: «Quello che deve essere chiaro è che la città continua a lavorare, come dal primo giorno, per risolvere tutti i problemi»

Bucci : «Venerdì Genova si ferma per un minuto però poi dobbiamo correre» : Il sindaco: «Quello che deve essere chiaro è che la città continua a lavorare, come dal primo giorno, per risolvere tutti i problemi»

CROLLO MORANDI - RIVOLTA SFOLLATI : “ANSALDO PRIMA DI NOI”/ Genova - Bucci e Toti : “demolizione ponte in 5 giorni : CROLLO ponte MORANDI: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:30:00 GMT)

Voltri - cadono calcinacci dal viadotto dell'A26 : strada chiusa/ Ultime notizie Genova - Bucci : "risolveremo" : Voltri, cadono calcinacci dal viadotto dell'A26: strada chiusa in via Ovada. Ultime notizie Genova, il sindaco Bucci: "se c'è un problema, risolveremo"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 23:55:00 GMT)

RENZO PIANO RICOSTRUISCE NUOVO PONTE Genova?/ Ultime notizie : l'idea dell'archistar al summit con Toti e Bucci : RENZO PIANO, da Toti con plastico per NUOVO PONTE Genova: “Ci sarà il ricordo della tragedia”. Le Ultime notizie sull'idea del grande architetto genovese per il viadotto(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 16:50:00 GMT)

Genova - il sindaco Bucci : “Finora con governo notevole collaborazione - ma ora servono tante infrastrutture” : “Genova uscirà da questa tragedia, meglio di prima”, annuncia il primo cittadino di Genova Marco Bucci (all’arrivo al Meeting Cl di Rimini). Il sindaco di centrodestra ha ringraziato il governo per i fondi stanziati dopo la tragedia: “Per i primi tre mesi i fondi ci sono, poi mi auguro che la collaborazione con il governo continui”, dice Bucci riferendosi alle nuove opere infrastrutturali per la città come ...

Crollo Genova - Bucci : collaborazione con governo - spero continui : Rimini, 24 ago., askanews, - 'Il governo ha dato 5 milioni subito alla prima riunione tre giorni dopo l'evento poi sono tornati a Genova il sabato, il giorno dei funerali, ha stanziato ancora 28 ...

Genova - Bucci : Cdp disponibile a finanziare altre opere oltre ponte : Rimini, 24 ago., askanews, - Cassa Depositi e Prestiti ha 'offerto la possibilità di fare un protocollo di collaborazione per far sì che si possa parlare non solo della ricostruzione del ponte ma ...

Crollo Genova - sindaco Bucci a funerali di Mirko Vicini : Genova, 21 ago., askanews, - Si sono celebrati in forma strettamente privata questa mattina a Genova nella chiesa di Coronata i funerali di Mirko Vicini, uno dei due lavoratori Amiu morti nel Crollo ...