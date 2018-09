Gennaro Calabrese da sabato pomeriggio cronista sportivo per “Mamma Rai”

calcioweb.eu

(Di venerdì 14 settembre 2018)ritorna a casa di Mamma Rai. Un anno dopo “Made in Sud”, l’attore comico reggino rientra a Rai2 da, come inviato del programma “B come” dedicato alla serie B di calcio. Il nuovo programma di Rai2 condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi con il giornalista e conduttoreMarco Mazzocchi e la partecipazione del duo comico Gigi & Ross, vedrà quest’anno tra gli spalti dei campi anche il nostro poliedrico artista ed imitatoreche, per la prima di campionato, seguirà la partita Cittadella-Cosenza programmata proprio il 15 settembre. Questa nuova “avventura” televisiva è un altro banco di prova per l’attore reggino, attualmente impegnato con la trasmissione radiofonica “I Mattinieri” di Kiss Kiss, reduce dal doppiaggio di un particolare personaggio che vedremo nella serie “Romolo+Giuly La Guerra Mondiale Italiana”, serie ...