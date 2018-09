Gay : Verona - il 21/09 l’Università ripropone convegno sui richiedenti asilo : Verona, 14 set. (AdnKronos) – Si terrà il 21 settembre, a partire dalle 9.30 nell’aula magna del palazzo di Giurisprudenza in via Carlo Montanari, 9 a Verona, la giornata di studio ‘richiedenti asilo, identità di genere e orientamento sessuale”, che era stato messo in calendario inizialmente a giugno e poi rinviato per le proteste dei gruppi di estrema destra. I contenuti scientifici della giornata sono stati ...

Gay : Verona - il 21/09 l'Università ripropone convegno sui richiedenti asilo (2) : (AdnKronos) - Sarà il rettore Nicola Sartor ad aprire l’appuntamento. seguiranno gli interventi di Donata Gottardi, direttrice del dipartimento di Scienze giuridiche e Luigina Mortari, direttrice del dipartimento di Scienze Umane. “Con la riprogrammazione di questa giornata di studi - spiega Sartor

Gay : benzina contro coppia aggredita ad agosto a Verona : Verona, 14 set. (AdnKronos) - Nuova aggressione ai danni di una coppia gay di Verona già vittima di un’aggressione a sfondo omofobo lo scorso agosto in Piazza Bra, quando i due furono picchiati da un gruppo di persone perché si stavano tenendo per mano. La notte scorsa i due sono stati svegliati in

Verona - coppia Gay aggredita per la seconda volta : “Benzina lanciata in faccia”. Svastiche all’ingresso di casa : Ad agosto la denuncia dell’aggressione con insulti e schiaffi in piazza Bra, di fronte all’Arena di Verona. Due notti fa l’attacco con la benzina a casa e le Svastiche disegnate sul muro. Angelo e Andrea, coppia omosessuale di Verona ha subito due aggressioni omofobe in un mese: “Abbiamo paura, non vogliamo tornare in quella casa”, hanno dichiarato. Sul muro e sul marciapiede della loro villetta di Stallavena, ...

Verona - volantino omofobo : “Zona infestata da finocchi”. La denuncia delle associazioni Gay : “Clima d’intolleranza” : “Attenzione zona altamente inquinata da immondizia abbandonata e infestata da finocchi molesti“, questa è la scritta omofoba comparsa su un volantino a Verona, in zona Lazzaretto. A denunciare il manifesto anti-gay sono le associazioni per i diritti omosessuali e antifasciste della città veneta. In un comunicato – firmato da Assemblea 17 Dicembre, Arcigay/Arci Pianeta Milk Verona, Circolo Pink Verona, Non Una Di Meno Verona, ...

Coppia Gay aggredita a Verona domani manifestazione in Bra : Coppia gay aggredita La mobilitazione è nata dopo i fatti di cronaca che si sono verificati a Verona la scorsa settimana quando una Coppia omosessuale, due veronesi di 59 e 23 anni, uniti in ...

Verona - coppia Gay denuncia : ci hanno insultato e preso a schiaffi : Verona, coppia gay denuncia: ci hanno insultato e preso a schiaffi Due uomini stavano passeggiando mano nella mano vicino alla centrale Piazza Bra quando un gruppo di ventenni li ha insultati. Alla richiesta di spiegazioni sono stati spintonati e uno ha ricevuto un colpo in faccia. Polizia municipale: responsabile è fuggito nella ...

Coppia Gay insultata e picchiata dal branco a Verona di fronte all'Arena nella sera dell'Aida : I due uomini camminavano mano nella mano sabato sera davanti all'Arena di Verona e il loro atteggiamento avrebbe 'infastidito' un gruppetto di giovani ventenni che, dopo gli insulti, è passato alle ...

"Eravamo mano nella mano - ci hanno urlato 'froci'". Coppia Gay racconta l'aggressione a Verona : "Eravamo mano nella mano e un gruppo di ragazzi ci ha insultato dicendoci 'froci di m...', 'femminucce'. Abbiamo lasciato perdere, però continuavano ad offenderci, a quel punto abbiamo fatto due passi indietro per chiedere il motivo di quelle offese, ma hanno continuato ad insultarci. Un ragazzo mi ha dato uno spintone e poi ha colpito con una forte sberla Andrea". È la testimonianza della Coppia omosessuale aggredita sabato scorso ...