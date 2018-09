FS | sciopero personale il 24 settembre per intero turno lavoro

Ryanair - il 28 settembre sciopero del personale di bordo in tutta Europa : Ma la compagnia prevede il fallimento dell'agitazione sindacale: "La maggioranza dei voli funzionerà normalmente"

Grecia - sciopero del personale traghetti : migliaia di turisti a terra. E potrebbe durare alcuni giorni : Hanno chiesto un aumento salariale del 5% alle compagnie di navigazione che, però, hanno rifiutato la loro richiesta, proponendo solo l’1%. Così il personale dei traghetti da e per le isole della Grecia ha indetto uno sciopero di 24 ore che sta costringendo a terra migliaia di turisti e viaggiatori. E si tratta di un blocco che potrebbe durare alcuni giorni. A scatenare le proteste sono stati i sindacati dei marittimi Pno dopo che le trattative ...

In corso lo sciopero del personale Ryanair : cancellati 132 voli : Circa 600 i voli complessivamente cancellati dalla compagnia low cost in Europa: l’astensione dal lavoro interessa infatti anche i dipendenti impiegati in Belgio, Spagna e Portogallo (oggi e domani)...

Ryanair - la denuncia del sindacato belga : “Vogliono rimpiazzare il personale in sciopero con polacchi e tedeschi” : Ryanair ha intenzione di chiamare equipaggi polacchi e tedeschi per rimpiazzare i dipendenti che sciopereranno tra Belgio, Portogallo e Spagna, mercoledì e giovedì prossimi. A denunciarlo è il sindacato belga CNE che chiede alle autorità di Bruxelles di verificare la legalità dell’operazione messa in atto dal vettore low cost per contrastare la protesta indetta dal personale personale navigante di cabina e dal personale a terra . La ...

Fs - sciopero del personale 21-22 luglio : sarà un weekend "caldo" per chi viaggia : Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo Fs Italiane dalle 21 del 21 luglio alle 21 del 22 luglio 2018. Lo ha comunicato la Società. Sarà un weekend "...

Autostrade - sciopero del personale il 22 e 23 luglio : In partenza per le vacanze? Occhio alla date. Domenica 22 e lunedì 23 luglio è previsto infatti uno sciopero di tutto il personale della rete Aspi - Autostrade per l'Italia e delle...