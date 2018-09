: Francia: auto contro folla, 2 feriti - NotizieIN : Francia: auto contro folla, 2 feriti - CyberNewsH24 : #Francia: auto contro folla, 2 feriti - TelevideoRai101 : Francia: auto contro folla, 2 feriti -

Un uomo ha lanciato la suamobilela, riunita davanti a un bar, questa notte all'una a Nimes, nel sud della.Testimoni riferiscono che l'uomo, 32 anni, avrebbe gridato 'Allah akbar'. La polizia afferma che l'uomo non era noto per essere un radicalizzato. Dopo il tentativo di strage, l'uomo ha cercato di fuggire ma è stato bloccato dai cittadini.La Procura rende noto che l'aspirante omicida sarebbe ora ricoverato in ospedale in uno stato di "confusione mentale".(Di venerdì 14 settembre 2018)