Francia | al via Plan Vélo nuova strategia per promuovere bici

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon si sono già adattati alla loro vita tra Francia e Italia, a rivelarlo è la stessa giornalista che sottolinea come siano pendolari felici con i loro quattro figli

Al via il nuovo anno scolastico non solo nel nostro Paese. Tra i soliti problemi Italiani, diamo uno sguardo al resto del mondo, che si interroga sempre di più su come organizzare l'orario scolastico e sull'uso delle tecnologie in classe. Da quest'anno in Francia e negli Usa si sperimenta la settimana "supercorta" con soli 4 giorni di Scuola.

La Nations League, il nuovo torneo ideato e organizzato dall'Uefa, muoverà i primi passi, in un pomeriggio di fine estate, alle 16, sul terreno di gioco dell'Astana Arena, dove il Kazakhstan sfiderà la Georgia. Un derby fra ex repubbliche sovietiche terrà a battesimo la Lega delle Nazioni, che avrà cadenza biennale ed è stata pensata allo scopo di sostituire le sempre più frequenti amichevoli

La Francia campione del mondo dovrebbe confermare la formazione da applausi che ha brillato nell'estate russa, con Areola tra i pali; Pavard, Varane, Umtiti ed Hernandez in difesa; Pogba e Kante

Francia e Germania, rispettivamente i campioni del mondo in carica e quelli della precedente edizione. Il sorteggio della Nations League li ha inseriti nello stesso girone, completato dall'Olanda vice-campione 2010 e terza classificata nel 2014. Non fosse per la crisi che attanaglia il calcio oranje da un abbondante triennio, definirlo gruppo di ferro sarebbe persino riduttivo.

Iniziano Oggi a Roquebrun su Argens i Campionati Europei Under 21 e Paralimpici, organizzati insieme come da consuetudine a dimostrazione della realizzata integrazione che atleti Paralimpici e normodotati vivono nell'ambiente dello sci Nautico. Tre le categorie paralimpiche in gara: Standing, Seated e Vision impaired. Gli azzurri convocati sono i lombardi Sabrina Bassi, Daniele

Reportage dalla rotta dei disperati. Sui monti Dove affiorano i corpi di chi non ce l'ha fatta, braccati dalle polizie dei due paesi Dove per sfuggire ai controlli si marcia spesso di notte e al buio, accanto ai burroni

Ok alle concessioni per la pista vicino a Limoges, in 12 anni la creazione di una linea commerciale completa

«All'inizio abbiamo provato in Italia, con Ferrovie dello Stato. L'idea era costruire la nostra pista di prova per l'Hyperloop, il treno subsonico, a Bologna. Ma alla fine dell'anno scorso le trattative sono naufragate. E adesso in Italia è cambiato il governo e hanno azzerato i vertici dell'ente. Per il momento c'è poco da fare».

Perché quella pista sperimentale di tre chilometri, che sarà la più lunga del mondo, la costruirà eccome. In Francia.

Un debole fronte freddo porterà rovesci sulla Francia settentrionale e il nord-est della Penisola Iberica oggi, lunedì 30 luglio, ma gran parte di Spagna, Portogallo e Francia vivranno condizioni calde, asciutte e soleggiate. Le temperature tra 34-37°C o superiori caratterizzeranno la Spagna centro-meridionale e l'estremo sud della Francia. Per quanto riguarda il nostro Paese, si attendono temporali localizzati sulle Alpi occidentali e l'Italia

Tesmec si è aggiudicata, tramite la controllata Tesmec Service, un contratto in Francia nel settore ferroviario del valore per il Gruppo pari a 14,25 milioni di euro.