Francesco Monte entra al Grande Fratello Vip | l’ultimissima conferma

Grande Fratello Vip - il dietrofront della produzione del reality : Francesco Monte ci sarà! : Francesco Monte sarà nella casa del Grande Fratello Vip, la presenza dell’ex naufrago e tronista era stata messa in dubbio nei giorni scorsi Dopo aver messo in circolazione la voce secondo cui Francesco Monte non avrebbe più preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip, la notizia che l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ci sarà è clamorosa. A rincuorare i fan del tarantino il sito di Davide Maggio, che ha messo un ...

BOOM! Francesco Monte confermato al Grande Fratello Vip : Francesco Monte Allarme rientrato. DavideMaggio.it può anticiparvi che salvo nuovi clamorosi colpi di scena Francesco Monte sarà uno dei concorrenti di Grande Fratello Vip 2018. Dopo l’annuncio ufficiale, in quel di Cologno Monzese erano piombati dei dubbi sull’opportunità che l’ex tronista tarantino partecipasse al reality show a pochi mesi dallo scoppio del cannagate. Nello specifico, pare che la presenza di Monte non andasse ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini vuole Francesco Monte : 'non ne so nulla - spero di vederlo nella Casa' : Pochi giorni al via del Grande Fratello Vip e non è ancora chiaro se Francesco Monte, dato per certo da Tv Sorrisi e Canzoni che l'ha sbattuto in prima pagina insieme agli altri concorrenti, parteciperà o meno a quests 3° edizione.Si parla di una 'faida' interna a Mediaset con Antonio Ricci, padre di Striscia la Notizia, contrario alla presenza di Monte, pochi mesi fa protagonista del celebre 'canna-gate' all'Isola dei famosi, e Alfonso ...

Francesco Monte - escluso dal Grande Fratello Vip? Antonio Ricci lancia ultimatum a Mediaset : Tra pochi giorni si aprirà la famosa porta rossa, della casa più spiata d’Italia. Ufficializzati pochi giorni fa i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2018, ma adesso è mistero sulla partecipazione di Francesco Monte. I vertici Mediaset si oppongono. E’ stato già escluso? Mancano davvero pochi giorni all’inizio della terza edizione del Grande Fratello vip, ma le polemiche sono già iniziate. Nelle ultime ore, è giunta ...

Grande Fratello Vip 2018/ Francesco Monte ci sarà? Arriva il chiarimento di Alfonso Signorini : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: Lisa Fusco e Giulia Salemi saranno tra le protagoniste di questa edizione. Alfonso Signorini promette scintille!(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 10:26:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Da Francesco Monte al cast : piovono critiche - Maurizio Costanzo replica : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: piovono critiche prima dell'inizio del reality e non sono su Francesco Monte. Maurizio Costanzo interviene...(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 03:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi si sbilancia : «Spero che Francesco Monte...» : Manca veramente poco alla partenza del Grande Fratello Vip e nell'attesa Alfonso Signorini e Ilary Blasi forniscono qualche anticipazione sulla nuova edizione. La prima Grande novità sarà l'assenza di ...

Ilary Blasi : "GF VIP 3? Scommetto su Giorgi - Fusco e Nudo". Tutto tace sulla presunta esclusione di Francesco Monte : Francesco Monte, un nome un destino. Perché? Perché sarebbe andata a "Monte" la sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip, secondo quanto riportato da Dagospia. L'ex-tronista, protagonista del canna-gate nell'ultima Isola dei Famosi e rimbalzato aicasting di Tale e Quale Show, non sarebbe più nelle grazie dei piani alti di Mediaset e rischia quindi di rimanere senza biglietto d'ingresso per la casa di Ciencittà.Sul ...

Gf Vip 3 - Selvaggia Lucarelli : "Fabrizio Corona in tv e Francesco Monte no per una canna?". Il fotografo replica : Solo lunedì mattina era uscita la copertina di Tv, sorrisi e canzoni con i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 3 in partenza il 24 settembre su Canale 5, che assieme ad alcuni carneadi (Martina Hamdy, Elia Fongaro), presentava dei volti noti soprattutto in quanto concorrenti di altri reality, come Francesco Monte, che sembrava riabilitato dopo lo scandalo canna-gate sull'Isola dei Famosi.Peccato però che Dagospia abbia parlato nelle ...