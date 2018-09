Forze ordine vendevano dati a privati

Rasty Kilo critico sulle Forze dell'Ordine : 'Schifo tutti - siamo assuefatti ai soprusi' : La visione di 'Sulla Mia Pelle', il film biografico sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, uscito ieri nelle sale italiane, ha suscitato diverse riflessioni in molti personaggi noti, che in queste ore le stanno condividendo sui social con i propri followers, rendendo la pellicola che ha per protagonista Alessandro Borghi il trend topic della giornata. Tra questi anche Rasty Kilo: il rapper originario di Ostia – che ieri ha avuto un aspro ...

Decreto Sicurezza - in arrivo assunzioni nelle Forze dell’ordine : in tutto 4mila uomini : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha anticipato alcuni punti del dl Sicurezza che arriverà in Cdm la prossima settimana: "Ci sarà un notevole incremento della spesa e degli uomini che combattono la mafia e che gestiscono i beni confiscati alle cosche mafiose in tutta Italia". Tra le altre novità il Daspo per i sospetti terroristi.Continua a leggere

"Qui troppi migranti". Salvini a Bari : "Manderò più Forze dell'ordine" : Ha voluto incontrare alcuni cittadini di Bari firmatari di una petizione a lui indirizzata, per denunciare lo stato di degrado in cui versa il quartiere "Libertà" a causa dei migranti lì residente. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha deciso di raggiungere il capoluogo pugliese e parlare di persona con gli appartenenti al 'Movimento Riprendiamoci il Futuro' (promotore della raccolta di firme). Salvini ha visitato il rione per vedere con i ...

Rimini. Scontri a marina centro tra Forza Nuova e Forze dell'ordine : Amedeo e P.le Fellini, per evitare contatti in centro storico mentre si svolgeva l'iniziativa Network Day, incontro nazionale organizzato da Rebel Network per una politica dei diritti. Iniziativa che ...

Roma : Sgomberi - Forze dell'ordine a palazzo di Tor Cervara : Roma " Sgombero a Roma, ad opera delle forze dell'ordine, dell'immobile in via Raffaele Costi 120, occupato abusivamente. Le operazioni, fa sapere la Questura, si stanno svolgendo con regolarita': ...

Salvini : bastato mostrare taser per evitare rissa - grazie Forze ordine : Roma – “Sperimentazione del taser, buona la prima! Ieri notte, nei dintorni della stazione centrale di Milano, le volanti della Polizia di Stato sono intervenute per sedare una rissa tra tre persone. Una di loro era armata con un coltello: agli agenti e’ bastato mostrare il taser per bloccare i contendenti”. “Insomma, piu’ sicurezza e meno rischi. Complimenti e grazie alle forze dell’ordine! Avanti ...

Ecco il taser - da oggi in dotazione alle Forze dell’ordine : quali sono le regole di ingaggio : Il taser, l'arma ad impulsi elettrici, inizia oggi in 12 città italiane la sua fase di sperimentazione. Cos'è, come funziona e i quali sono i rischi per la salute della pistola elettrica in dotazione alle forze dell’ordine.Continua a leggere

Cosa sognano le Miss? Le Forze dell'Ordine e l'Università : ... una volta diplomate, hanno deciso di seguire la carriera universitari e studiano in prevalenza Giurisprudenza, Medicina, Comunicazione, Psicologia, Scienze politiche, Economia e Management. Alcune ...

Forze dell'ordine nel mercato di Marano - ma niente chiusura : 'Atti non notificati correttamente' : Blitz delle Forze dell'ordine, carabinieri e vigili, nel mercato ortofrutticolo di Marano, ritenuto non a norma dal Comune. I concessionari degli stand sono destinatari di ben due ordinanze di ...

Ilaria Cucchi chiede incontro pubblico a Salvini. Lui : “Va bene - ma continuo a difendere le Forze dell’ordine” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha dichiarato di voler incontrare Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, ucciso in circostanze ancora da chiarire nel 2009: "Voglio dire che sono pronto ad incontrare volentieri la famiglia e a vedere il film. Ma anche a continuare a difendere la possibilità di lavorare delle nostre forze dell'ordine. Se in pochi o pochissimi hanno sbagliato indossando una divisa vanno puniti anche più degli altri ma difendo ...