Fortunato Cerlino | ' Napoli | spiace per Sarri ma Ancelotti è il top'

Romolo+Giuly è la guerra tra fighetti e coatti con Fortunato Cerlino e Giorgio Mastrota : la presentazione della serie : presentazione ufficiale per Romolo+Giuly che dal 17 settembre andrà in onda su Fox e sulla quale oggi si è alzato il sipario in attesa del debutto in tv. Fortunato Cerlino di Gomorra e Giorgio Mastrota (nel ruolo di sé stesso) sono solo due dei protagonisti della serie che andrà in onda in prima serata con un episodio a settimana e con la guerra tra fighetti e coatti di Roma Nord e Roma Sud. Romolo+Giuly è nata proprio per mettere in ...

Romolo Giuly - Fortunato Cerlino è don Alfonso - 'cugino nobile di Pietro Savastano' - TV/Radio - Spettacoli : 'Quando ho letto il copione ho detto: sono pazzi, non farò mai una cosa del genere, che c'entra con il mio percorso? Poi, a una seconda lettura, ho capito che quell'impianto era sostenuto da un ...

Fortunato Cerlino da Gomorra a Romolo+Giuly : la comedy Fox tra stereotipi e faide con la benedizione di Shakespeare : Dimenticate Verona, le dolci parole scritte da Shakespeare e anche i veri motivi della faida che ha tenuto lontano i due amanti visto che la nuova comedy Sky Romolo+Giuly sta per rivoluzionare tutto. Fortunato Cerlino e Francesco Pannofino sono i protagonisti "senior" di questa serie destinata al successo e non solo per via della sua storia tra stereotipi e faide italiane tra Nord e Sud ma anche per via del suo linguaggio nuovo e la spinta ...

Nero a metà : il poliziesco con Amendola e Fortunato Cerlino : Nero a metà è la nuova proposta della Rai per la sua serialità 2018 e per il genere poliziesco. Claudio Amendola abbandona i panni del papà comedy e riveste quelli dell’ispettore Carlo Guerrieri. Al suo fianco ci sarà Malik Soprani, un ragazzo della Costa d’Avorio naturalizzato in Italia e pronto ad affiancarlo nelle indagini. Il cast prevede inoltre la presenza di Fortunato Cerlino, mentre la regia è di Marco Pontecorvo. Nero a metà ...

Giorgio Mastrota dalle televendite alla serie tv Romolo + Giuly con Fortunato Cerlino : “Avevo raggiunto la pace dei sensi televisiva, questo progetto è una cosa bella e inaspettata. Mi sono divertito nel farlo, e colleghi come Fortunato Cerlino mi hanno molto aiutato. Certo, è buffo trovarmi lontano da materassi o pentole” racconta così Giorgio Mastrota, 54 anni, all’Ansa la nuova avventura tv che lo vedrà coinvolto. Dopo 20 anni di televendite, quattro figli di cui l’ultimo nato a dicembre e un nipotino ...

Il “boss di Gomorra” Fortunato Cerlino ha sposato Antonella Sava : Fortunato Cerlino, il boss di Gomorra Don Pietro Savastano, ha sposato la compagna Antonella Sava. ù I due, che...

Fortunato Cerlino - don Pietro Savastano di Gomorra si è sposato : 47enne attore napoletano diventato celebre grazie all'iconico ruolo di don Pietro Savastano nella serie Gomorra, Fortunato Cerlino ha appeso l'anello al chiodo.Sabato scorso a Trieste, come raccontato a Vanity Fair, Fortunato ha sposato l'amata Antonella Sava. Una trentina di invitati, per la coppia, che ha deciso di giurarsi amore eterno in Friuli Venezia-Giulia per motivi puramente professionali. Cerlino sta infatti girando una ...

Fortunato Cerlino di Gomorra si è sposato : chi è la moglie Antonella : Pietro Savastano di Gomorra, la vita privata di Fortunato Cerlino: l’attore si è sposato con Antonella Fiori d’arancio per Fortunato Cerlino, l’attore diventato famoso grazie alla serie tv Gomorra e al ruolo di Pietro Savastano. All’età di 47 anni l’interprete napoletano è convolato a nozze con la fidanzata Antonella. Il matrimonio è stato celebrato sabato […] L'articolo Fortunato Cerlino di Gomorra si è ...