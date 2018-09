Formula 1 | GP Singapore Le novità tecniche viste in pista il venerdì

Formula 1 - GP Singapore : l'analisi tecnica delle prove libere del venerdì : Errore che è costato al quattro volte campione del mondo di non poter provare il compound viola in condizione di gara. Se analizziamo i singoli intertempi, la differenza Raikkonen la fa ...

Formula 1 - GP Singapore. Arrivabene : 'Leclerc scelta per il futuro Ferrari. Schumi Jr - porte sempre aperte' : ... , per poi affrontare altri argomenti come gli ordini di scuderia , Sebastian Vettel , "Se i risultati non arrivano è colpa mia" e Mick Schumacher , figlio del 7 volte campione del mondo e che ...