Formula 1 | GP Singapore | l' analisi tecnica delle prove libere del venerdì

Formula 1 - GP Singapore. Le novità tecniche viste in pista il venerdì : Dopo i due ultimi Gp, disputati su circuiti da basso carico aerodinamico, i team sono scesi in pista sul circuito cittadino di Singapore che richiede un setup aerodinamico e meccanico completamente ...

Formula 1 - GP Singapore. Arrivabene : 'Leclerc scelta per il futuro Ferrari. Schumi Jr - porte sempre aperte' : ... , per poi affrontare altri argomenti come gli ordini di scuderia , Sebastian Vettel , "Se i risultati non arrivano è colpa mia" e Mick Schumacher , figlio del 7 volte campione del mondo e che ...