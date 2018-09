Formula 1 | GP Singapore | la diretta delle prove libere

Pronostico Formula 1/ Gp di Singapore 2018 - Martini : tensione in Ferrari. Vettel? Troppi errori! - esclusiva - : Pronostico Formula 1: intervista esclusiva a Pierluigi Martini in vista della prova della Formula 1 a Marina Bay, il Gran Premio di Singapore 2018 .

Formula 1 - gli orari del GP di Singapore in tv : La Formula 1 sarà ancora più alla portata degli appassionati grazie all'App di Sky Sport, ulteriormente migliorata: il Match Centre dell'App conterrà la cronaca scritta in real time e i tempi ...

Formula 1 - GP Singapore. L'analisi tecnica in vista del GP : Dopo la vittoria di Hamilton a Monza, il Circus della Formula 1 abbandona l'Europa per affrontare l'ultimo terzo di questo avvincente mondiale. Domenica prossima si correrà sul tracciato cittadino di ...

Formula 1 - Gran Premio di Singapore in diretta tv e online : programmazione Sky e Tv8 : In questo weekend torna l'appuntamento con la Formula 1. Domenica 16 settembre si terra' il Gran Premio di Singapore, si tratta della 15sima corsa della stagione 2018. Si correra' sul circuito di Marina Bay, una pista difficile, la più lunga. Parliamo di 61 giri da 5,065 Km ciascuno. In totale sono presenti 23 curve con muretti parecchio ravvicinati, L'asfalto, inoltre, si presenta poco gommato. Il Gran Premio di Singapore verra' disputato in ...