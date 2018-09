Follia omicida | Italia sotto choc | padre uccide bimbo di un anno con una coltellata

caffeinamagazine

(Di venerdì 14 settembre 2018) Un venerdì sera da dimenticare. Una tragica notizia arriva dalla provincia toscana, precisamente a Firenze, a Scarperia. Undi unè morto dopo essere stato colpito dalcon un coltello nel corso di una lite familiare. E’ successo, come riferiscono i carabinieri, questa sera a Scarperia, comune del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo le prime informazioni il piccolo sarebbe stato colpito dal, 34 anni, quasi certamente con un coltello o comunque con un’arma da taglio, nel corso di una lite con la convivente, 30 anni, anche lei ferita alla testa e agli arti. L’uomo è stato subito fermato dai carabinieri arrivati subito sul posto. Lo htrovato in stato di shock. L’allarme sarebbe stato dato dalla nonna del piccolo intorno alle 20.Il piccolo aveva compiuto unil 3 settembre scorso. Sia ...