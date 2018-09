ilfattoquotidiano

: Un bimbo di un anno è morto a Scarperia, in provincia di Firenze dopo essere stato colpito con un coltello dal padr… - italianaradio1 : Un bimbo di un anno è morto a Scarperia, in provincia di Firenze dopo essere stato colpito con un coltello dal padr… - italianaradio1 : Firenze, uccide a coltellate il figlio di un anno durante lite con la compagna - Cascavel47 : Firenze, uccide a coltellate il figlio di un anno durante lite con la compagna -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Un bimbo di unè morto a Scarperia, in provincia didopo essere stato colpito con un coltello dal padreunafamiliare. La segnalazione dell’accaduto è arrivata intorno alle 20 circa alla Centrale Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo. La piccola vittima, Michele Patriarchi, 1compiuto il 3 settembre scorso, è stata ucciso in casa. Il delitto, secondo quanto riferiscono i militari, è stato compiuto dal padre, Nicolo Patriarchi, 34enne pregiudicato, programmatore informatico, nel corso di unacon la convivente, la cui dinamica resta ancora da ricostruire. Annalisa Landi, trentenne impiegata, anche lei pregiudicata, è stata ferita alla testa e agli arti, ed è stata portata all’ospedale di Borgo San Lorenzo. L’omicida è stato trovato sul posto sotto choc e condotto in caserma a Borgo San Lorenzo dove si trova tuttora in ...