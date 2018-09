Firenze | lite in casa bimbo di un anno ucciso dal papà con un coltello

Firenze : bimbo di un anno ucciso dal padre con una coltellata durante una lite - ferita la convivente : Secondo le prime informazioni il piccolo sarebbe stato colpito dal padre , 34 anni, nel corso di una lite con la convivente , 30 anni, anche lei ferita alla testa e agli arti. L'uomo e' stato trovato sulposto in stato di shock e subito fermato dai carabinieriarrivati sul posto

