Film horror e Scream Queen | le regine dell’urlo

Elisa Isoardi - l’esordio con La Prova del Cuoco non convince : poche ricette e troppi consigli salutisti. Anche le canzoncine sono “da Film horror” : “E vai, torna l’allegria”, dice la sigla della nuova Prova del Cuoco. Di allegria, però, non c’è traccia nel rinnovato programma condotto da Elisa Isoardi. “E’ molto emozionante rientrare in questo studio non più da supplente, ma da timoniere”, le prime parole della conduttrice del programma del mezzogiorno di Rai 1, che poco prima aveva incassato l’endorsement pubblico del fidanzato, nonché vicepresidente del consiglio e ministro ...

Piaga biblica o Film horror? Alba invasa dalle falene. Lo stupore dell’automobilista “Ma quante sono? Sembra neve” : Il sindaco di Alba Maurizio Marello ha postato un video sul profilo Facebook che mostra una impressionante invasione di falene che ha provocato disagi alla viabilità: “Attenti alle falene che sono arrivate puntuali sul ponte del Tanaro. Vista l’intensità del fenomeno chiudiamo il ponte al traffico. All’Alba verrà pulito e riaperto”. L'articolo Piaga biblica o film horror? Alba invasa dalle falene. Lo stupore dell’automobilista ...

Netflix - i migliori Film horror : Il catalogo Netflix propone una ricca offerta, tra film e serie tv. Perfino restringendo la ricerca sul genere horror, si rischia di perdersi tra decine di titoli: ecco una selezione di visioni consigliate per gli amanti del brivido, tra classici come Lo squalo e Saw, remake degne di nota come Le colline hanno gli occhi, nuovi classici di saghe come The Counjuring, personaggi del terrore tra bambole assassini, Uomo Nero e epidemie zombie, ...

‘Non aprite quel bagagliaio’ - la storia da Film horror capitata a J.J. Redick : il racconto è da pelle d’oca : J.J Redick protagonista di una disavventura a dir poco singolare. La stella dei Sixers catapultato in un film horror: un corpo nel bagagliaio, un autista sospetto e una scoperta da pelle d’oca New York City. Un uomo sale su un’auto a lui riservata, il guidatore gurdandolo bene in volto escalama “sei J.J. Redick?“. “Si“, la risposta. La stella dei Sixers era pronto per un viaggio tranquillo, un comune ...

Lo squalo 4 - il Film horror su Rete 4 : trama e cast con Loren Gary e Michael Caine (oggi - 5 agosto 2018) : Lo squalo 4, il film horror in onda su Rete 4 ogg in seconda serata. Nel cast ci sono Loren Gary, Michael Caine, alla regia Joseph Sargent. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 15:18:00 GMT)

'The Antithesis' dell'agrigentino Francesco Mirabelli è nelle sale : è un Film horror : The Antithesis è un film girato interamente ad Agrigento e prodotto da Nova Era Spettacoli e Multivision Pictures, in collaborazione con la film Commission del Distretto Turistico Valle dei Templi. ...

Estate 2018 - i migliori Film horror al cinema : Tempo d’Estate, tempo di horror. Il binomio è inscindibile. Le sale si preparano ad accogliere i fan del genere estivo per eccellenza. Ecco dunque i film che vi faranno tremare nonostante le alte temperature (ci sono anche due titoli italiani). Hereditary – Le radici del male di Ari Aster (25 luglio) L’esordiente Ari Aster si cimenta con la storia di una famiglia che, dopo la morte dell’anziana Ellen, scopre di aver ereditato un ...