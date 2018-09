Filippine | migliaia di persone in fuga per l' arrivo del tifone Mangkhut | Guarda le foto

Il tifone Mangkhut minaccia le Filippine : raffiche a 255 km/h - migliaia di evacuati : migliaia di persone sono interessate dall’ordine di evacuazione dalle zone costiere del nord delle Filippine, in previsione dell’arrivo sabato del tifone Mangkhut, accompagnato da raffiche fino a 255 km/h. In totale sono 10 milioni coloro che vivono nelle regioni sulla traiettoria della tempesta, in queste ore nel Pacifico. Secondo le previsioni, saranno colpite anche milioni di persone che vivono sulle coste meridionali della ...