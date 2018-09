Fiducia consumatori Univ Michigan | dato oltre le attese a settembre

Usa - Fiducia dei consumatori decolla a settembre : ... secondo Richard Curtin, capo economista per le Indagini dei consumatori , 'i consumatori hanno previsto una crescita costante dell'economia che produrrà più posti di lavoro e un tasso di ...

Stati Uniti - cresce oltre le attese la Fiducia consumatori Michigan : Teleborsa, - In aumento la fiducia dei consumatori USA, che supera le attese di mercato, nel mese di settembre. Secondo i dati preliminari elaborati dall'Università del Michigan , l'indice del ...

Stati Uniti - cresce oltre le attese la Fiducia consumatori Michigan : In aumento la fiducia dei consumatori USA, che supera le attese di mercato, nel mese di settembre. Secondo i dati preliminari elaborati dall'Università del Michigan , l'indice del sentiment dovrebbe ...

Eurozona - crolla la Fiducia di imprese e consumatori ad agosto : Si deteriora ancora la fiducia dell'economia di Eurolandia, per effetto del peggioramento delle aspettative delle imprese dell'industria e dei servizi, ma ancor di più del sentiment dei consumatori

Giappone - in calo la Fiducia dei consumatori : Teleborsa, - Peggiora il sentiment dei consumatori Giappone si nel mese di agosto, deludendo le attese degli analisti. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet ...

Giappone - in calo la Fiducia dei consumatori : Peggiora il sentiment dei consumatori Giappone si nel mese di agosto, deludendo le attese degli analisti. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office ...

Istat : in agosto si è ridotta la Fiducia di consumatori e imprese : Il calo è dovuto principalmente al deterioramento della componente economica. Fra le aziende, dinamica più negativa nel settore manifatturiero

Usa : la Fiducia dei consumatori cresce più delle attese in agosto : I cittadini statunitensi si sono dimostrati più ottimisti sull'economia in agosto, sorprendendo in positivo gli analisti. L'indice sulla fiducia dei consumatori stilato ogni mese dal Conference Board, gruppo di ricerca privato, ha registrato un incremento ...