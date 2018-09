' FEsta in pace' | due giorni in piazza per accoglienza e diritti

Varese - FEsta Provinciale della Resistenza - Pace ed Europa al centro : ... alla ricerca della Pace , in un mondo che non ci aspettavamo, ma continuiamo ad impegnarci perché diventi il mondo che vorremmo'. La Festa sarà inaugurata venerdì 31 agosto alle ore 16.30 con la ...

Pacemaker in tilt per la musica - rischia di morire alla FEsta della birra : Tragedia sfiorata alla festa della birra di Carpenedolo. Come racconta BresciaToday, un uomo di 63 anni è crollato improvvisamente a...