Ferrara Non la vedono da oltre un mese | 65enne era morta da sola in casa Il corpo

Giuliano Ferrara : "Mi spaventano i tribuni di oggi - non nazionalizzare o privatizzare" : Una tragedia che colpisce un Paese già stordito, che attraversa una fase politica preoccupante, in un clima pericolosamente populista

Seconda edizione della 'Discesa a remi non competitiva da Mantova a Ferrara' : ... Seconda edizione del percorso in canoa di sport e turismo, che si terranno giovedì 30 agosto alle 9.45 , primo segmento: dal lago inferiore di Mantova a San Bendetto Po per circa 20 km, ; venerdì 31 ...

Sabastiano Jano Ferrara - il “boss buono” : “La mafia è una merda. Ragazzi - non fate come me” : L'ex boss mafioso Sebastiano "Jano" Ferrara si confida in esclusiva davanti alle telecamere di Fanpage.it. Racconta del suo storico arresto che vide scendere in piazza un migliaio di persone che protestavano e lo volevano libero e del suo pentimento, fino all'appello ai più giovani: "Non fate come me, si finisce morti o in galera"Continua a leggere

Lara di Temptation Island : il messaggio che non ti aspetti per Fabio Ferrara : Temptation Island: dopo la fine del programma Lara Zorzetto scrive a Fabio Ferrara, ex di Ludovica Valli Tempo di saluti e ringraziamenti per i protagonisti di Temptation Island. All’appello non è mancata Lara Zorzetto, l’ormai ex fidanzata di Michael. La bionda stilista ha voluto ringraziare su Instagram Raffaella Mennoia, a capo della redazione del programma […] L'articolo Lara di Temptation Island: il messaggio che non ti ...