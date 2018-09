Fedez a L’Intervista di Maurizio Costanzo

wittytv

: 'Con Chiara ci fu da subito un’affinità che era fuori dal comune' Lunedì, in seconda serata, su Canale 5 @Fedez si… - Costanzo : 'Con Chiara ci fu da subito un’affinità che era fuori dal comune' Lunedì, in seconda serata, su Canale 5 @Fedez si… - SpettacoliNEWS : Lunedì 17 settembre puntata speciale de L'Intervista di #MaurizioCostanzo. Il giornalista incontra @Fedez - Second… - Valeriotta_ : Ma lunedì sera c'è l'intervista di Costanzo a Fedez. ?????? -

(Di venerdì 14 settembre 2018) In anticipo rispetto alla programmazione ordinaria, che avverrà a seguire di qualche giorno, in esclusiva Tv lunedì, 17 settembre, in seconda serata su Canale 5, speciale “”.incontra il rapper Federico Lucia in arte. L’artista si racconta in tv per la prima volta dopo il matrimonio da sogno con Chiara Ferragni, evento che ha catalizzato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. Nel talk one to one, ideato e condotto dal giornalista, mentre sui led scorrono i filmati che raccontano le vicende più significative della sua vita, un ineditosvela i suoi sentimenti, i suoi affetti familiari e la sua brillante ascesa in campo artistico. Di seguito alcuni stralci detra: SUL SUCCESSO: Non c’è mai stata la ricerca ossessiva del successo da parte mia, c’è sempre stata un’urgenza espressiva e la voglia ...