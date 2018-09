Federico Aldrovandi | questore | col taser sarebbe vivo Ultime notizie | la

Madre Aldrovandi : 'Il taser non c'entra - Federico è morto per le botte' : Federico Aldrovandi è morto "perché hanno continuato a pestarlo, schiacciarlo e dargli calci in testa quando era già stato immobilizzato e chiedeva aiuto". Così replica Patrizia Moretti, la Madre del ...

Il questore di Reggio Emilia : “Se nel 2005 ci fosse stato il taser Federico Aldrovandi sarebbe vivo” : Antonio Sbordone, questore di Reggio Emilia : " Aldrovandi , se ci fosse stato il taser , sarebbe ancora vivo. Per fermare un giovane alto un metro e 90 agitatissimo hanno dovuto usare anche i manganelli". In realtà i quattro agenti che uccisero il 18enne si accanirono su di lui con una violenza impressionante e del tutto sproporzionata.Continua a leggere

Federico Aldrovandi - la Lega contro uno spazio pubblico in sua memoria : «Non era un martire» : Anche la Lega , per voce di Umberto Bosco , ha criticato la proposta: 'Non era un martire, ma solo la vittima di un caso di cronaca, non possiamo mica dare un'onorificenza a tutte le vittime di reati'...