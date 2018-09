Federchimica | a quattro scuole del milanese premio nazionale

Quattro scuole del milanese vincono il Concorso Nazionale Federchimica Giovani per le scuole medie : “Chimica: la scienza che muove il mondo” è stato il tema del Premio Nazionale Federchimica Giovani per l’anno scolastico 2017-2018. Il Concorso ha visto la partecipazione di oltre 400 candidati delle scuole medie di tutta Italia (coinvolti in totale 6.000 studenti) che, da soli o in gruppo, hanno espresso la propria visione della chimica, una scienza che purtroppo è ancora condizionata da stereotipi e fake news. Oggi, al Museo della Scienza e ...