: Febbre del Nilo, ancora una vittima: 60enne muore in ospedale #FebbredelNilo - MediasetTgcom24 : Febbre del Nilo, ancora una vittima: 60enne muore in ospedale #FebbredelNilo - sputnik_italia : In Europa è tornata una malattia pericolosa e senza cura - Agenzia_Ansa : #salute #febbredelNilo aumentano i casi, 975 in Europa, più del triplo del 2017 -

Terzodidelin Sardegna. Ad Arborea () un 70enne è ricoverato in ospedale con il virus del West Nile.Le sue condizioni stanno migliorando. Qualche settimana fa, l'anziano aveva avuto laalta che non era passata neanche con la terapia antibiotica: da qui il sospetto,poi confermato,che si trattasse didel. L'allarme per il virus è esteso anche in Ogliastra.Ieri, a Modena è morto un paziente di 62 anni colpito dal virus.(Di venerdì 14 settembre 2018)