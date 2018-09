Fanny Neguesha versione mamma | Lemina la riprende mentre coccola il loro Isaiah VIDEO

Fanny Neguesha è diventata mamma : Fiocco azzurro per Fanny Neguesha e Mario Lemina, calciatore del Southampton è nato Isaiah King. La modella e influencer ne ha dato annuncio con un tenero post su “Instagram”: “Non dimenticare mai che sei tutto per me. Sarò la tua alleata, legata a te per sempre!” ha scritto la Neguesha. In uno scatto in cui appare sdraiata a fianco del suo piccolo, ha scritto queste dolci parole per celebrare la sua felicità: “Piccolo mio, ...