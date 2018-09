Famiglia avvelenata dai funghi | morti i nonni | gravi altre 3 donne

ilgiornale

(Di venerdì 14 settembre 2018) Dopo quattro giorni di atroce agonia, due delle sei persone di uno stesso nucleo familiare di Rocca di Papa rimaste intossicate per aver mangiatovelenosi sono decedute a causa di unassima forma di insufficienza multiorgano acuta.A perdere la vita sono stati il nonno di 78 anni e sua moglie di 74, mentre si trovano in condizioni disperatetre. Invece, una 16enne ricoverata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ieri è stata dichiarata fuori pericolo: la sua fortuna è stata quella di aver ingerito solo piccole quantità della sostanza tossica.La terribile vicenda ha avuto inizio lo scorso lunedì quando l"anziano 78enne, in vista di un pranzo in, si è recato tra gli alberi degli "Orti di Barbarossa", un'area boschiva che si trova tra Rocca di Papa e Frascati, per raccogliecon i quali poi avrebbe preparare il pranzo. Purtroppo, però, quelli ...