F1 Singapore | Vettel a muro nelle prove libere 2

Singapore - Vettel fiducioso : 'Ho buone sensazioni' : 'È stato un pò di più di un bacio, abbiamo perso tempo e non è stato ideale, ma ho buone sensazioni'. È un Sebastian Vettel ottimista quello visto al termine delle prove libere del Gran Premio di ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Impatto forte contro il muro - ho belle sensazioni in macchina” : Sebastian Vettel ha chiuso le prove libere 2 del GP di Singapore 2018 con il nono tempo, a causa di un errore commesso nel giro di simulazione qualifica in cui ha toccato lateralmente il muro con forza, danneggiando leggermente la vettura e rientrando ai box. Il tedesco aveva comunque fatto vedere nei primi due settori di essere sui tempi del compagno di squadra Kimi Raikkonen, il quale ha preceduto Hamilton in classifica di 11 millesimi. Vettel ...

F1 - GP Singapore 2018 : doppietta Red Bull nella FP1 - con Ricciardo davanti a Verstappen - ma Vettel è in scia : Daniel Ricciardo (Red Bull) esce da un lungo periodo opaco e fa segnare il miglior tempo nel corso della prima sessione del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. L’australiano è sceso fino ad un ottimo 1:39.711 (con gomma HyperSoft), precedendo di 201 millesimi il compagno di scuderia Max Verstappen e di 286 Sebastian Vettel (Ferrari) a parità di mescola. Il tedesco, comunque, non ha chiuso un ulteriore tentativo che lo avrebbe ...

