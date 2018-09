F1 | Ricciardo spaventa Ferrari e Mercedes | “siamo da prima fila | partire davanti sarà

sportfair

(Di venerdì 14 settembre 2018) Il pilota australiano ha parlato dopo le prime due sessioni di prove libere, sottolineando di credere nella pole position Kimi Raikkonen è stato il più veloce nelle seconde prove libere del Gp di Singapore. Il finlandese dellaha girato in 1’38″699 precedendo ladi Lewis Hamilton e i due piloti della Red Bull, l’olandese Max Verstappen e l’australiano Daniel. Photo4/LaPresse Il prossimo driver della Renault ha professato però fiducia, sottolineando di credere nella pole position: “lasessione del pomeriggio è andata meglio di quella serale, mi ero trovato più a mio agio con la macchina, probabilmente perché si comporta meglio sulla pista con temperature alte. Forse abbiamo lottato troppo alla ricerca del giusto bilanciamento, ma non sono preoccupato in vita delle qualifiche perché penso che abbiamo tutti i dati a ...