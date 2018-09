F1 – Raikkonen tra novità ed ottimismo a Singapore | “ho girato con due fondi diversi

F1 – Raikkonen spiazza Ricciardo - l’australiano svela : “mi ha stupito - pensavo che si ritirasse” : Venuto a sapere della decisione del finlandese di accasarsi alla Sauber, Ricciardo ha espresso il proprio stupore per questa scelta La decisione di Raikkonen di firmare un biennale con la Sauber ha stupito tutti, compreso Daniel Ricciardo, che mai si sarebbe aspettato che il finlandese proseguisse la propria carriera dopo la fine del rapporto con la Ferrari. Photo4/LaPresse Invece, Iceman ripartirà dalla scuderia di Hinwil, una scelta che ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Io devo preoccuparmi solo di me stesso. Rapporto con Raikkonen? Non ci sono state ca…te tra noi” : Da domani il quindicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno andrà in scena. Sul tracciato cittadino di Marina Bay (Singapore) le luci stanno per accendersi e non solo in senso metaforico: la gara sarà in notturna per via delle alte temperature e lo scenario sarà come al solito spettacolare. Sebastian Vettel e la Ferrari arrivano al round asiatico con la necessità di centrare il bersaglio grosso. La batosta di Monza è stata molto pesante e ...

F1 Singapore - Vettel : «Dopo l'addio di Raikkonen non cambierà la nostra prospettiva» : Singapore - A qualche ora di distanza dalla conferenza della Formula 1, ha parlato anche Sebastian Vettel in un evento organizzato dalla Ferrari. Il tedesco ha parlato di quanto accaduto a Monza, ...

F1 – La fedeltà alla Ferrari e l’avvertimento ai detrattori - Minttu Raikkonen svela : “fanno uscire la siciliana che è in me!” : Minttu Raikkonen risponde alle domande dei fan su Instagram: tra dichiarazioni d’amore e avvertimenti, la moglie del pilota Ferrari riesce a sorprendere La Ferrari ha annunciato ieri l’addio a Kimi Raikkonen: il finlandese, dal prossimo anno, non sarà più compagno di Sebastian Vettel, e sfreccerà in pista con i colori dell’Alfa Romeo Sauber. Con lui, ovviamente, porterà nel nuovo team anche tutta la famiglia, dai ...

Raikkonen alla Sauber - contratto 2 anni : ANSA, - ROMA, 11 SET - "Indovina chi è tornato?! Prossimi due anni con @Sauberf1team, avanti! Si sente estremamente bene per tornare dove tutto ha avuto inizio!". Frasi inequivocabili, quelle apparse ...

F1 - la situazione per Raikkonen adesso si fa durissima : sfuma un’altra possibilità per Iceman : Il patron della Haas ha deciso di proseguire con Grosjean e Magnussen, chiudendo dunque le porte ad un eventuale arrivo di Raikkonen Un’attesa snervante, che rischia di costare carissima a Kimi Raikkonen. La Ferrari non ha ancora ufficializzato chi sarà il compagno di Sebastian Vettel nella prossima stagione, mantenendo il tira e molla tra il finlandese e Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Le indiscrezioni che filtrano da Maranello ...

F1 - lo stratega della Mercedes esce allo scoperto : “ecco cosa abbiamo dovuto fare per battere Raikkonen” : Lo stratega della Mercedes ha svelato il piano che il team campione del mondo ha messo a punto durante la gara per battere Raikkonen E’ servito il piano C alla Mercedes per battere Kimi Raikkonen nel Gp di Monza, gli strateghi del team campione del mondo hanno lavorato duramente durante la gara per avere ragione della Ferrari del finlandese, riuscendo nel proprio intento vista la vittoria di Hamilton. Lapresse A svelare questi attimi ...

F1 – Caos in casa Ferrari - Raikkonen irritato dalla posizione del team : si fa strada un clamoroso scenario : Secondo alcune voci del paddock, Raikkonen avrebbe svestito i panni del fedele scudiero a Monza perché irritato dal tira e molla sul suo rinnovo Chi sarà il compagno di Sebastian Vettel la prossima stagione non è dato ancora saperlo, il rinnovo di Raikkonen resta sulla scrivania di Camilleri così come l’eventuale contratto di Leclerc. Photo4 / LaPresse Sono loro due a giocarsi l’unico sedile a disposizione, con una percentuale ...

F1 – Bottas rallenta Raikkonen - Wolff ci fa una magra figura : “era una strategia pianificata prima della gara” : Il team principal della Mercedes ha negato l’evidenza nel post gara, sottolineando come quello dato a Bottas non si trattasse di un team order “Non si è trattato di un team order, ma di una strategia pianificata prima della gara“. Photo4/LaPresse Toto Wolff non vuole sentire ragione, non ammettendo l’evidenza ai microfoni di Sky Sport F1: “oggi abbiamo fatto un’ottima strategia per Valtteri e Lewis, ...

F1 - GP Italia 2018 : Ferrari - ma che fai? Inspiegabile battaglia al via tra Vettel e Raikkonen. Hamilton ringrazia.. : Così fa decisamente male. C’erano tante aspettative dopo le qualifiche del GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno. La prima fila tutta “Rossa“, con Kimi Raikkonen davanti e Sebastian Vettel secondo, prefigurava un round favorevole per il Cavallino Rampante e invece l’esito è stato diverso. La vittoria n.68 di Lewis Hamilton in carriera, la quinta a Monza, mette in una situazione di ...

Formula 1 - Gp Monza : Raikkonen in pole - terzo incomodo nella lotta tra Vettel e Hamilton – La gara in diretta [FOTO] : La diretta del Gran premio di Monza L'articolo Formula 1, Gp Monza: Raikkonen in pole, terzo incomodo nella lotta tra Vettel e Hamilton – La gara in diretta [FOTO] proviene da Il Fatto Quotidiano.

