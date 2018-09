F1 Gp di Singapore 2018 | dominio Red Bull nelle libere 1 Risultati e tempi

F1 - GP Singapore 2018 : doppietta Red Bull nella FP1 - con Ricciardo davanti a Verstappen - ma Vettel è in scia : Daniel Ricciardo (Red Bull) esce da un lungo periodo opaco e fa segnare il miglior tempo nel corso della prima sessione del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. L’australiano è sceso fino ad un ottimo 1:39.711 (con gomma HyperSoft), precedendo di 201 millesimi il compagno di scuderia Max Verstappen e di 286 Sebastian Vettel (Ferrari) a parità di mescola. Il tedesco, comunque, non ha chiuso un ulteriore tentativo che lo avrebbe ...

F1 - GP Singapore 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Doppietta Red Bull - Vettel terzo davanti a Raikkonen : Doppietta delle Red Bull nelle prove libere 1 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. La sessione di 90 minuti si è disputata sotto il sole di Marina Bay, dunque in condizioni diverse da quelle della gara che si correrà in notturna. Daniel Ricciardo si è messo davanti a tutti con un ottimo 1:39.711, precedendo di due decimi il compagno di squadra Max Verstappen. La scuderia austriaca potrebbe essere arbitro della contesa tra Ferrari e ...

Diretta Formula 1/ F1 - streaming video SKY prove libere Fp1 : squillo di Ricciardo! (Gp Singapore 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Singapore 2018 live: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend a Marina Bay (oggi venerdì 14 settembre)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 11:32:00 GMT)

LIVE F1 - GP Singapore 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Ferrari per il tutto per tutto. Incognita meteo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale Formula Uno. Inizia il lungo weekend sul tracciato di Marina Bay, i piloti gireranno in notturna per le strette vie di questa ricca città stato dove andrà in scena un appuntamento probabilmente decisivo per la corsa verso il titolo iridato: Lewis Hamilton, dopo i noti fatti di Monza, ha allungato in classifica generale e ora ha 30 punti di ...

Pronostico Formula 1/ Gp di Singapore 2018 - Martini : tensione in Ferrari. Vettel? Troppi errori! - esclusiva - : Pronostico Formula 1: intervista esclusiva a Pierluigi Martini in vista della prova della Formula 1 a Marina Bay, il Gran Premio di Singapore 2018.

F1 - GP Singapore 2018 : prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv : Siamo ufficialmente arrivati ad uno dei fine settimana più glamour dell’intero calendario del Mondiale della Formula Uno. Si sbarca a Singapore, per la gara in notturna sul tracciato cittadino della città-stato asiatica. Torna in pista, quindi, l’acceso duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel che, dopo quanto visto a Monza, è chiamato ad una pronta risposta, per non vedere fuggire ulteriormente il suo rivale.-- Il venerdì di ...

F1 oggi - GP Singapore 2018 : prove libere. Programma - orari e come vederle in tv : oggi, venerdì 14 settembre, prenderà il via il weekend del GP di Singapore 2018. Sotto le luci artificiali di Marina Bay, il Circus è pronto per esibirsi su un tracciato cittadino molto tortuoso in cui l’equilibro aerodinamico ma soprattutto la stabilità in frenata e la trazione saranno determinanti. La Ferrari non può concedersi altri errori e deve vincere. I 30 punti di ritardo nella graduatoria riservata ai piloti e i 25 in quella ...

Sky Sport F1 HD (anche in 4K) Gp Singapore Diretta Esclusiva (13 - 16 Settembre 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. ...

Diretta Formula 1/ F1 - streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 : tempi e classifica (Gp Singapore 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Singapore 2018 live: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend a Marina Bay (oggi venerdì 14 settembre)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 01:45:00 GMT)

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Io devo preoccuparmi solo di me stesso. Rapporto con Raikkonen? Non ci sono state ca…te tra noi” : Da domani il quindicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno andrà in scena. Sul tracciato cittadino di Marina Bay (Singapore) le luci stanno per accendersi e non solo in senso metaforico: la gara sarà in notturna per via delle alte temperature e lo scenario sarà come al solito spettacolare. Sebastian Vettel e la Ferrari arrivano al round asiatico con la necessità di centrare il bersaglio grosso. La batosta di Monza è stata molto pesante e ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Il pilota che devo temere è me stesso. Rapporto con Raikkonen? Non ci sono state ca…te tra noi” : Da domani il quindicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno andrà in scena. Sul tracciato cittadino di Marina Bay (Singapore) le luci stanno per accendersi e non solo in senso metaforico: la gara sarà in notturna per via delle alte temperature e lo scenario sarà come al solito spettacolare. Sebastian Vettel e la Ferrari arrivano al round asiatico con la necessità di centrare il bersaglio grosso. La batosta di Monza è stata molto pesante e ...

Formula 1 Gp di Singapore 2018 - orari tv - diretta Sky e differita Tv8 - : Quindicesimo appuntamento stagionale sul circuito asiatico. La Ferrari cerca il rilancio in classifica sulla pista che costò il titolo nel 2017. Il programma completo del weekend con orari, ...

Lewis Hamilton - GP Singapore 2018 : “Non correrò amministrando - e sugli ordini di scuderia…” : Lewis Hamilton è apparso tranquillo e sicuro, come sempre, nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al weekend del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. La vittoria di Monza ha ovviamente regalato una enorme iniezione di fiducia all’inglese che sbarca sul circuito di Marina Bay, sapendo che si tratta di una pista non troppo favorevole alla Mercedes. “Non arrivo mai ad un weekend con aspettative ...

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “A Monza ho saputo la decisione della Ferrari. Se aiuterò Vettel? Vedremo..” : Dopo le corpose notizie uscita in settimana, ovvero il suo addio alla Ferrari ed il ritorno per i prossimi due anni in Sauber Alfa Romeo, Kimi Raikkonen diventa il grande protagonista della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha toccato numerosi argomenti, in primis quanto successo negli ultimi giorni. “Quello che è successo è già stato ...