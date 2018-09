F1 Singapore - Libere 2 : Ferrari prima con Raikkonen - Vettel 9° : Singapore - Nelle Libere 2 a sorridere è Kimi Raikkonen che realizza il miglior tempo con 1'38"699. Delusione per Sebastian Vettel che si è dovuto fermare dopo 45 minuti a causa di un impatto con un ...

F1 : Ferrari Raikkonen comanda libere2 : ANSA, - ROMA, 14 SET - E' la Ferrari di Kimi Raikkonen la più veloce nelle seconde libere del Gran Premio di Singapore. Il pilota finlandese ha fermato il tempo sull'1'38''699 precedendo d'un soffio ...

F1 – L’arrivo di Leclerc e l’addio di Raikkonen - Vettel svela : “Charles merita la Ferrari. Kimi? Niente cazzate” : Il pilota tedesco ha parlato di vari temi, soffermandosi anche sull’arrivo di Leclerc e sull’addio di Raikkonen al termine della stagione in corso L’arrivo di Leclerc in Ferrari, l’addio di Raikkonen e la lotta per il titolo mondiale. Sono questi gli argomenti trattati da Sebastian Vettel nella consueta conferenza stampa tenuta, alla vigilia del week-end di Singapore, nella hospitality della scuderia di ...

Raikkonen deluso : "Via dalla Ferrari non per scelta mia" : La Ferrari, per il 2019, ha deciso di puntare sul giovanissimo Charles Leclerc e di salutare a fine anno Kimi Raikkonen che lascerà il Cavallino dopo otti anni, suddivisi in due periodi. Il finlandese prenderà il posto del monegasco alla Sauber ma durante la conferenza stampa di presentazione del gran premio di Singapore, il 38enne ha commenato amaramente e in maniera piccata: "La scelta di andare in Sauber-Alfa Romeo? Mi bastano le mie ...

Raikkonen : 'Ha deciso la Ferrari. Aiutare Vettel? Conosco le regole' : Il ciclo di Kimi Raikkonen alla Ferrari si chiude a fine stagione, questa settimana è arrivata l'ufficialità. Il finlandese passerà all'Alfa Romeo Sauber dopo aver dato tanto al Cavallino, al suo ...

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “A Monza ho saputo la decisione della Ferrari. Se aiuterò Vettel? Vedremo..” : Dopo le corpose notizie uscita in settimana, ovvero il suo addio alla Ferrari ed il ritorno per i prossimi due anni in Sauber Alfa Romeo, Kimi Raikkonen diventa il grande protagonista della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha toccato numerosi argomenti, in primis quanto successo negli ultimi giorni. “Quello che è successo è già stato ...

F1 - Raikkonen punge la Ferrari : “andare via non è stata una mia decisione. Aiutare Vettel? Io guido solo una macchina” : Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa dell’addio alla Ferrari e della sua scelta di firmare un biennale con la Sauber-Alfa Romeo L’addio alla Ferrari e la firma con la Sauber-Alfa Romeo, quello di Singapore è il primo Gran Premio in cui si conosce il futuro di Kimi Raikkonen. Il finlandese avrà sette gare per lasciarsi bene con la ‘Rossa’, provando ad Aiutare il team a vincere il Mondiale Costruttori ...

F1 - Giovinazzi compagno di Raikkonen : svelato l’escamotage usato dalla Ferrari per convincere la Sauber : La scuderia di Maranello pare abbia convinto la Sauber-Alfa Romeo a scegliere Giovinazzi come compagno di Raikkonen nella prossima stagione Il compagno di Kimi Raikkonen sull’Alfa Romeo-Sauber dovrebbe essere con ogni probabilità Antonio Giovinazzi, pronto a scalzare Marcus Ericsson e a riportare la bandiera italiana in griglia dopo sei anni. Photo4/LaPresse L’ultimo pilota titolare del Belpaese fu Jarno Trulli nel 2012, in ...

F1 – La fedeltà alla Ferrari e l’avvertimento ai detrattori - Minttu Raikkonen svela : “fanno uscire la siciliana che è in me!” : Minttu Raikkonen risponde alle domande dei fan su Instagram: tra dichiarazioni d’amore e avvertimenti, la moglie del pilota Ferrari riesce a sorprendere La Ferrari ha annunciato ieri l’addio a Kimi Raikkonen: il finlandese, dal prossimo anno, non sarà più compagno di Sebastian Vettel, e sfreccerà in pista con i colori dell’Alfa Romeo Sauber. Con lui, ovviamente, porterà nel nuovo team anche tutta la famiglia, dai ...

F1 - il terrificante sospetto su Kimi Raikkonen : perché la Ferrari potrebbe essersi 'suicidata' : Il segreto di Pulcinella è stato svelato. Kimi Raikkonen, dal prossimo anno, non correrà più con la Ferrari. Dopo otto stagioni - divise tra il 2007 ed il 2009 e tra il 2014 ed il 2018 - ed un ...