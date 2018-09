F1 – Dall’incidente alla… sbirciata ai dati di Raikkonen | Vettel svela | “non è un dramma

sportfair

(Di venerdì 14 settembre 2018) Il tedesco ha commentato l’incidente avvenuto nel corso della seconda sessione di prove libere, esprimendo le proprie sensazioni sulle prestazioni della Ferrari Kimiè stato il più veloce nelle seconde prove libere del Gp di Singapore. Il finlandese della Ferrari ha girato in 1’38″699, precedendo Lewis Hamilton e i due piloti della Red Bull: l’olandese Max Verstappen e l’australiano Daniel Ricciardo. Photo4/LaPresse Solo nono invece Sebastian, che ha concluso anzitempo la sessione per un problema idraulico in seguito a un contatto con un muretto: “è stato più di un bacio, in via precauzionale abbiamo deciso di non girare di più e quindi abbiamo perso tempo prezioso. Ho avuto comunque buone sensazioni in macchina, per fortuna sono già stato qui in passato e conosco la pista. La chiave domani sarà trovare il giusto bilanciamento e ...