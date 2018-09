F1 | analisi prove libere GP Singapore 2018 | Ferrari a due facce | Mercedes sospinta da

oasport

(Di venerdì 14 settembre 2018) Dopo le emozioni di Monza, il Mondiale di Formula Uno è sbarcato a Marina Bay, per i primi due turni didel Gran Premio di. Tre ore che ci hanno detto, e non detto, diverse cose. In primo luogo si può notare come trasi sia inserita nuovamente anche la Red Bull, mentre per un motivo o per un altro tutti e tre i top team hanno voluto nascondersi nel corso della giornata. Iniziamo dallache, con Kimi Raikkonen, ha fatto segnare il giro più veloce del venerdì. Il finlandese, fresco di annuncio del ritorno in Sauber, ha piazzato un ottimo 1:38.699, dimostrando di essere in grande spolvero, lui e la sua SF71H. La giornata per la scuderia di Maranello ha visto diversi aspetti positivi, tranne lo stop di Sebastian Vettel. Il tedesco, infatti, è andato a sbattere in uscita da curva 21, stampando le due ruote di destra contro il muretto. Non ...