Esplosioni di gas in tre città | un morto e decine di feriti in trentanove incendi

Massachusets - 70 Esplosioni di gas in tre città a nord di Boston : un morto : Un 18enne è morto e almeno 16 altre persone sono rimaste ferite in una serie di incendi e fughe di gas nelle città di Lawrence, Andover e Northern Andover, a nord di Boston, dove decine di case e uffici sono andati distrutti dalle fiamme. Secondo quanto riferito dalla polizia del Massachusets, sono stati registrati 39 incidenti con incendi ed esplosioni, mentre in un tweet successivo hanno fatto sapere di essere stati chiamati in almeno 70 casi, ...

Usa - raffica di Esplosioni di gas in 3 città del Massachusetts : un morto e 16 feriti : Deflagrazioni e scoppi in diversi edifici, almeno 17 secondo le prime informazioni. Appello ai cittadini a evacuare se avvertono odore di gas. La causa dovrebbe essere un problema di pressurizzazione nelle condutture di tre cittadine: Andover, North Andover e Lawrence.Continua a leggere

