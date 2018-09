Enrico Nigiotti racconta Cenerentola | “la mia storia | il riscatto e la rinascita”

L’instore tour di Enrico Nigiotti per Cenerentola e 3 date di anteprima tour a Milano - Roma e Livorno : info biglietti in prevendita : L'instore tour di Enrico Nigiotti per l'album Cenerentola inizierà il 14 settembre da Milano (Feltrinelli di Piazza Piemonte) per proseguire il 15 settembre alla Mondadori di Roma in Via Tuscolana. Il 16 settembre, Nigiotti è atteso a Napoli presso la Feltrinelli di Via Santa Caterina; il 18 settembre incontrerà i fan alla Galleria del disco di Firenze ed il 19 settembre a Lucca presso Sky Stone e Songs. Enrico Nigiotti presenterà l'album di ...

Ufficiale l’instore tour di Enrico Nigiotti per Cenerentola dopo Complici con Gianna Nannini : L'instore tour di Enrico Nigiotti è finalmente Ufficiale. A qualche giorno dalla rotazione radiofonica di Complici, l'artista di Livorno è in grado di rivelare le date che ha pensato per la presentazione dell'album che rilascerà il 14 settembre a un anno esatto dall'esordio a X Factor Italia. Il brano con il quale è stato presentato l'album è Complici, in duetto con Gianna Nannini. Il singolo è già dotato di un suo video Ufficiale ed è in ...

Ultimo appuntamento con Battiti Live 2018 su Italia1 - tutti gli ospiti da The Kolors a Enrico Nigiotti e Biondo : Battiti Live 2018 su Italia1 arriva all'Ultimo appuntamento con la tappa di Bari. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sono quindi pronti per una nuova serie di esibizioni con alcuni degli artisti più in voga del momento. Sul palco di Bari sono attesi infatti i The Kolors, tornati in radio con Come le onde in collaborazione con J-Ax. Il gruppo di Stash Fiordispino ha quindi deciso di continuare a battere la strada dell'italiano dopo la ...

X-Factor : il ritorno di Enrico Nigiotti con Gianna Nannini! Cosa ne pensate del testo? : «È eccezionale, una goduria, non te la stacchi dalla testa». È così che Gianna Nannini definisce Complici, la canzone di Enrico Nigiotti con cui collabora al ritornello. Il brano, che orecchiabile è davvero, anticipa l’uscita di Cenerentola, il nuovo album dell’ex pupillo di X Factor e disponibile a partire dal 14 settembre, tre anni dopo il suo ultimo lavoro e la partecipazione fra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Per il trentenne ...

Complici di Enrico Nigiotti e Gianna Nannini - testo e significato : il brano è un emozionante duetto : testo e significato di Complici, il nuovo singolo di Enrico Nigiotti che vanta la straordinaria partecipazione della rocker toscana Gianna Nannini. Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in digital download da venerdì 24 agosto. Enrico Nigiotti torna con “Complici”, in duetto con la Nannini, che anticipa il nuovo album “Complici” è il titolo del nuovissimo singolo di Enrico Nigiotti che ...

Enrico Nigiotti e Gianna Nannini - “Complici”/ Il singolo dell’ex “amico di Maria” : puro rock da tormentone : Enrico Nigiotti è tornato con il brano dal titolo “Complici”. Al suo fianco abbiamo trovato la rocker al femminile numero uno in Italia: Gianna Nannini.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 16:48:00 GMT)

«Complici» : il ritorno di Enrico Nigiotti (con Gianna Nannini) : «È eccezionale, una goduria, non te la stacchi dalla testa». È così che Gianna Nannini definisce Complici, la canzone di Enrico Nigiotti con cui collabora al ritornello. Il brano, che orecchiabile è davvero, anticipa l’uscita di Cenerentola, il nuovo album dell’ex pupillo di X Factor e disponibile a partire dal 14 settembre, tre anni dopo il suo ultimo lavoro e la partecipazione fra le Nuove Proposte del Festival di ...

Audio e testo di Complici di Enrico Nigiotti con Gianna Nannini in attesa del nuovo album : Complici di Enrico Nigiotti con Gianna Nannini è il nuovo singolo che anticipa l'uscita del disco atteso per il mese di settembre, giorno 14, e che l'artista di Livorno ha deciso di intitolare Cenerentola. Complici è una canzone che ho scritto in maniera molto libera. La strofa è discorsiva, quasi parlata e il ritornello diventa la “morale della storia” già al primo ascolto. Alcune intuizioni di Gianna sul testo e la sua voce unica hanno ...

Enrico Nigiotti & Gianna Nannini - Complici | Testo - Audio - MP3 : Canzone Enrico Nigiotti & Gianna Nannini, Complici: Audio + Testo, video, MP3 Enrico Nigiotti & Gianna Nannini, Complici Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Enrico Nigiotti & Gianna Nannini è Complici: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 dComplici canzone. Si intitola Complici, il nuovo singolo di Enrico Nigiotti, disponibile […]

Enrico Nigiotti & Gianna Nannini - Complici | Testo - Audio - MP3 : Canzone Enrico Nigiotti & Gianna Nannini, Complici: Audio + Testo, video, MP3 Enrico Nigiotti & Gianna Nannini, Complici Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Enrico Nigiotti & Gianna Nannini è Complici: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 dComplici canzone. Si intitola Complici, il nuovo singolo di Enrico Nigiotti, disponibile […]

Complici è il nuovo singolo di Enrico Nigiotti con Gianna Nannini prima dell’album Cenerentola : Il nuovo singolo di Enrico Nigiotti è Complici. Si tratta del singolo apripista con il quale andrà ad aprire il varco di Cenerentola, disco atteso per il 14 settembre, e che canterà in duetto con Gianna Nannini. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 24 agosto, inserendosi tra le pieghe degli ultimi scampoli d'estate, per dare un'idea di quello che sarà il progetto discografico di Nigiotti, già sul palco del Circo Massimo di Roma per ...

Enrico Nigiotti e Gianna Nannini “Complici” per un nuovo singolo : Ritorno in musica per il cantautore livorense finalista di x Factor Enrico Nigiotti. Il 24 agosto esce in radio e in digitale “Complici”, il singolo feat. Gianna Nannini che anticipa “Cenerentola”, il nuovo progetto discografico del cantautore livornese, in uscita il 14 settembre. «Complici è una canzone che ho scritto in maniera molto libera – racconta Nigiotti – La strofa è discorsiva, quasi parlata e il ritornello diventa la “morale della ...

Cenerentola è il nuovo album di Enrico Nigiotti : ufficiale data d’uscita e cover : Cenerentola è il nuovo album di Enrico Nigiotti. A rendere la notizia ufficiale è lo stesso artista, che sulla sua pagina pubblica cover e data d'uscita dell'atteso disco dopo l'esperienza a X Factor 11 nella squadra di Mara Maionchi. La data scelta per il ritorno in musica è quella del 14 settembre, con la promessa che "parleranno le canzoni". L'artista livornese non ha quindi voluto aggiungere altro a quanto già detto nell'introduzione ...

Nel silenzio di mille parole di Enrico Nigiotti al Wind Summer Festival dopo l’opening di Laura Pausini (video) : Enrico Nigiotti al Wind Summer Festival porta Nel silenzio di mille parole, brano che ha fatto seguire a L'amore è dopo il successo riscosso nell'ultima edizione di X Factor sotto la guida di Mara Maionchi. L'artista livornese è una vecchia conoscenza di Canale5, dal momento che ha già partecipato ad Amici di Maria De Filippi nelle vesti di concorrente e nell'edizione della ballerina Elena D'Amario, che all'epoca era la sua ragazza. ...