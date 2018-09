Emergenza per decreto | così il governo prova ad uscire dall' impasse su Genova

Milano. Città contemporanea dona 40 mila euro per l’Emergenza abitativa : Sostenere la rete pubblica di contrasto all’emergenza abitativa con un finanziamento mirato, che conferma l’importanza della collaborazione tra pubblico e

Bagheria avrà un nuovo punto Emergenza - al via lavori per mezzo milione di euro : Tra quattro mesi Bagheria avrà il nuovo punto territoriale di emergenza , Pte, . Verrà realizzato in un edificio di via Capitano Luigi Giorgi confiscato alla mafia e messo a disposizione in comodato ...

Infrastrutture - Toninelli : “Nasce l’agenzia nazionale per la sicurezza - dall’Emergenza alla prevenzione” : Nasce l’agenzia nazionale per la sicurezza delle Infrastrutture. Ad annunciarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, illustrando il contenuti del decreto Emergenze approvato dal Cdm. “Dalla logica dell’emergenza passiamo alla logica della prevenzione. La nuova agenzia avrà il compito di monitorare tutte le Infrastrutture nazionali e monitorarne lo stato di salute”, ha dichiarato Toninelli annunciando ...

Pfas : esaminati i primi due progetti per far fronte all'Emergenza (2) : (AdnKronos) - Il progetto dell’importo complessivo di 17,9 milioni di euro verrà seguito dalla società Veneto Acque, uno dei soggetti attuatori nominati dal Commissario. Il secondo progetto sviluppato in fase definitiva, funzionale a fornire nuove risorse idriche dalla pianura ad est di Verona diret

Pfas : esaminati i primi due progetti per far fronte all'Emergenza : Vicenza, 13 set. (AdnKronos) - Sono due i progetti che ha esaminato la Commissione Progettazione composta dai rappresentati degli Enti Gestori e della Regione Veneto, una delle strutture di supporto a Nicola Dell’Acqua, Commissario delegato all’emergenza Pfas. Il primo intervento, giunto alla fase d

A San Francisco il Global Climate Action Summit : corsa contro il tempo per l'Emergenza clima : La California spera di ritagliarsi un ruolo che nessuno ha mai avuto prima, quello di spingere il resto del Paese a seguire altre nazioni del mondo, per far rispettare l'impegno preso a Parigi.

Volatile dentro il motore : atterraggio di Emergenza per un volo di EasyJet diretto a Milano : Paura a bordo di un volo EasyJet partito da Lamezia Terme e diretto a Milano. Il motivo? Il più classico dei birdstrike. Insomma, un Volatile è finito dentro il motore, costringendo il pilota in capo a fare un atterraggio di emergenza per evitare danni al motore stesso e un epilogo drammatico.Si tratta dell"airbus 319 della compagnia low-cost britannica, con a bordo 157 passeggeri diretti a Malpensa. Per loro, però, il rientro all"ombra della ...

Toninelli : No grandi opere - Emergenza è manutenzione : Roma – “La prima emergenza del Paese e’ la manutenzione ordinaria, tutte quelle piccole opere che tra l’altro rappresentano un volano decisivo per la crescita e la ricchezza dell’Italia, anche se non accendono i dibattiti, non portano consenso o voti”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli parlando al congresso nazionale degli ingegneri. opere che, secondo Toninelli, ...

Emergenza criminalità a Napoli - perché serve una scossa : serve una scossa, e che sia forte. Per contrastare la violenza dei giovani che dovrebbero essere l'oro di Napoli e sono il suo piombo, adesso devono arrivare fatti. L'incontro straordinario di oggi ...

Pertosse - è Emergenza sanitaria. C'è un test per la gravidanza : Roma, 11 set., askanews, - La Pertosse è una patologia in grande crescita in tutti i Paesi occidentali. E spesso le peggiori conseguenze si manifestano quando il contagio avviene gravidanza. La mamma ...

Easy Jet - paura sul volo per Malpensa : volatile nel motore durante il decollo - atterraggio di Emergenza : L'airbus 319 della Compagnia Easy Jet, con 157 passeggeri a bordo, in partenza dall'aeroporto di Lamezia Terme per Milano Malpensa , è stato costretto a rientrare dopo che un volatile è stato ...

Usa - la costa est in stato d’Emergenza per l’uragano Florence : un milione di evacuati : La costa est degli Stati Uniti si prepara all’arrivo dell’uragano Florence, che potrebbe colpire nei prossimi giorni. Con venti fino a 220 chilometri orari, onde di tempesta, precipitazioni eccezionalmente intense e allagamenti, i governatori degli stati South e North Carolina e Virginia, temendo i danni, hanno disposto l’evacuazione di circa un milione di persone. Il presidente Donald Trump, su Twitter, ha reso noto di essere stato ...

Emergenza cinghiali - la proposta del Pd : caccia tutto l'anno per i produttori che abbiano subito danni : Una soluzione immediata al grido d'allarme lanciato dalle associazioni di categoria, quella contenuta nella proposta di legge depositata oggi. Previsti inoltre 15 giorni di caccia agli ingulati, in ...

Atterraggio di Emergenza per un volo diretto a Ibiza : "Turista morta per overdose" : I testimoni: "Si comportava in modo strano, era andato in bagno diverse volte poi ha cominciato a tremare". Inutile il...