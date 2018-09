Elton John live con Farewell Yellow Brick Road Tour | l’ultima tournée della sua carriera

Elton John ricorda George Michael : "Ho provato ad aiutarlo - ma lui non ha voluto. Da ex tossicodipendente lo capisco" : A più di un anno dalla morte di George Michael, Elton John ricorda i numerosi tentativi fatti per aiutare l'amico a superare i problemi di droga. "Ho cercato di sostenerlo, ma non puoi sostenere chi non vuole aiutare se stesso", ha dichiarato a Channel 4 News. E ha aggiunto: "Ci ho provato più volte, ma fu tutto inutile. Capisco la reazione di George, anche io mi comportavo così quando ero tossicodipendente. Ci sono passato. ...

Aids : Elton John e il principe Harry lanciano ‘menstar’ per la lotta alla malattia : Il ‘duo’ si era formato nel 2016 a Durban, non per produrre un album, ma per lottare contro l’Aids. Due anni dopo, la popstar Elton John, a capo di una sua fondazione impegnata contro l’Hiv, e il principe Harry si ritrovano ad un’altra conferenza mondiale sull’Aids, la ventiduesima, quest’anno organizzata ad Amsterdam, e lanciano “MenStar Coalition” una campagna globale da 1,2 miliardi di ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Elton John a Lucca il 7 luglio 2019 : prezzi e settori : Tutte le info sui Biglietti in prevendita per il concerto di Elton John a Lucca il 7 luglio 2019. L'artista britannico si esibirà nell'ambito del tour d'addio che condurrà fino al 2021. Elton John sarà in Italia anche con le date che terrà all'Arena di Verona, per le quali non sono più disponibili Biglietti in prevendita. La vendita esclusiva della tappa a Lucca si è esaurita, lasciando spazio a quella generale al via su TicketOne dal 20 ...

Elton John - il tour d'addio al Lucca Summer Festival 2019 : E se non proprio tutti l'artista inglese potrà davvero vedere centinaia di migliaia di fan: nel corso di 3 anni di tour visiterà 5 continenti e suonerà più di 300 concerti in tutto il mondo. D'altro ...

Elton John in Italia nel 2019 con un nuovo concerto a Lucca : biglietti in prevendita esclusiva e generale : Elton John in Italia nel 2019 con un nuovo concerto al Lucca Summer Festival il 7 luglio 2019. Si allunga così la presenza dell'artista britannico nel nostro paese, che aveva già programmato due live all'Arena di Verona per la fine del mese di maggio e per i quali non sono più presenti biglietti in prevendita poiché i due spettacoli hanno già fatto registrare il tutto esaurito a poche ore dall'apertura delle prevendite. Il concerto a Lucca ...