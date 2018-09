Elon Musk ha venduto il primo biglietto per andare sulla Luna da turista

Elon Musk ha bisogno di aiuto. Lo dice il principale azionista di Tesla : Le controversie più disparate sui social media , la più clamorosa, tra le ultime, lo ha visto dare del 'pedofilo' a uno dei soccorritori dei bambini estratti dalla grotta in Thailandia, ; la decisione ...

Pad Xbox per controllare la talpa meccanica? Succede nella Boring Company di Elon Musk : Su Twitter è diventato virale un breve video in cui si vede qualcuno pilotare una gigantesca talpa meccanica per scavare tunnel utilizzando un controller per Xbox. Non si tratta però di un nuovo videogioco simulativo, né di un filmato in realtà virtuale: accade davvero, nella Boring Company di Elon Musk. L’eccentrico imprenditore sudafricano è noto per le sue “trovate” sopra le righe che spesso si avvicinano allo sberleffo o ...

Il gioco più bello di tutti i tempi secondo la compagnia di Elon Musk? Bastano un controller Xbox e una scavatrice : La compagnia di Elon Musk, The Boring Company, utilizza un controller Xbox per configurare in remoto le scavatrici dell'azienda. Nel tentativo di migliorare la tecnologia di scavo dei tunnel per i prossimi sistemi di trasporto di massa pianificati nelle principali città degli Stati Uniti, l'azienda sta cercando modi per evitare pericoli per gli ingegneri.L'ultimo e alquanto curioso test è stato condiviso dalla società di Musk su Twitter, con ...

Tesla precipita in Borsa - il CEO Elon Musk fuma marijuana in diretta : La notizia, dal punto di vista economico e finanziario statunitense e mondiale, sarebbe quella delle dimissioni, dopo nemmeno un mese di lavoro, del direttore della contabilità di Tesla, Dave Morton, dovute probabilmente alle pessime prestazioni in Borsa dell'azienda: già il giorno successivo all'arrivo di Morton, il 7 agosto, il CEO Elon Musk aveva pubblicato alcuni tweet in cui ipotizzava il delisting, cioè la revoca della negoziazione in ...

Fuma marijuana e beve whiskey durante l’intervista : bufera su Elon Musk. E il titolo di Tesla perde il 10% : Fuma marijuana e beve whiskey nel corso di un’intervista di due ore e mezzo per il podcast di Joe Rogan. Ed è subito bufera su Elon Musk, il miliardario visionario dietro a Tesla e SpaceX. Nel corso dell’intervista – di cui sono stati diffuse le immagini – Musk afferma che mantenere in vita una casa automobilistica è “molto difficile” e che nessuno al governo ascolta la sua richiesta di regolare l’intelligenza ...

Tutte le gaffe di Elon Musk - dal pesce d'aprile alla marijuana - : La pressione su Tesla si è fatta sentire anche sul suo fondatore, che negli ultimi mesi ha inanellato una serie di scivoloni. Non sempre graditi dagli investitori

Tesla : BlackRock propone di sostituire Elon Musk : Si conclude con un nulla di fatto la proposta presentata da BlackRock agli azionisti di Tesla per sostituire il CEO Elon Musk con un presidente indipendente. La proposta dei fondi BlackRock " che ...

Dyson - auto elettriche dopo gli aspirapolvere/ Ultime notizie : la sfida è con la Tesla di Elon Musk : James Dyson lancia le auto elettriche: l'uomo dell'aspirapolvere si lancia in una nuova sfida e rischia personalmente. Se dovesse fallire perderebbe tutto il suo patrimonio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:50:00 GMT)

Perché Elon Musk voleva far uscire Tesla dalla Borsa. E perché non l'ha fatto : Il fondatore voleva delistare Tesla da Wall Street per avere maggiore libertà di manovra. Ma i suoi azionisti l'hanno bloccato

Perché Elon Musk voleva far uscire Tesla dalla Borsa. E perché non l’ha fatto : (Foto: Getty Images) Sarebbero stati gli azionisti a far tornare Elon Musk sui propri passi. Tesla resterà in Borsa. Dopo la proposta, avanzata a inizio mese via Twitter dallo stesso Musk, arriva ora la marcia indietro dello stesso fondatore e amministratore delegato della casa automobilistica. Musk ha annunciato la sua decisione attraverso una nota stampa. “Dopo aver considerato diversi fattori, ho informato il consiglio di ...