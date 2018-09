Elizabeth Tulloch da Grimm al crossover di Arrow | The Flash e Supergirl al fianco di

optimaitalia

: #ElizabethTulloch nel maxi crossover di #Arrow, #TheFlash e #Supergirl al fianco di Tyler Hoechlin, quale sarà il s… - OptiMagazine : #ElizabethTulloch nel maxi crossover di #Arrow, #TheFlash e #Supergirl al fianco di Tyler Hoechlin, quale sarà il s… - badtvit : #Arrowverse: #ElizabethTulloch sarà #LoisLane nell'atteso crossover - 3cinematographe : #Arrowverse - @BitsieTulloch sarà Lois Lane nell'atteso crossover DC -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Colpo di scena in arrivo dagli Usa e pronto a travolgere i fan di, Thema, soprattutto, il mondo di Superman nel maxidel prossimo dicembre.Questa volta The CW non si sta risparmiando e sta investendo senza badare a spese chiamando a corte grandi nomi per l'appuntamento di dicembre che vedrà Oliver, Barry e Kara unire le forze contro un nemico comune contro il quale si schiereranno anche Superman (Tyler Hoechlin) e Batwoman (Ruby Rose) che otterrà uno spin off a lei dedicato.Fin qui tutto noto se non fosse che, proprio poco fa, la produzione ha fatto finalmente il nome dell'attrice che presterà il volto a Lois Lane neltra le serie. I fan saranno lieti di sapere che, tutte le illazioni dei giorni scorsi e i pronostici non hanno trovato conferma nella rivelazione che saràla Lois Lane dell'verse.Il pubblico ...