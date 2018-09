Editoria | nasce la testata online Estreme Conseguenze | “Pubblicheremo solo notizie

Nasce la nuova Retequattro - dalla cronaca alla fiction : “Polifonica e con il gusto di un progetto Editoria le” : È nata la nuova Rete4. Il nuovo volto del canale Mediaset, come spiega il direttore Sebastiano Lombardi alla presentazione ufficiale, “ Nasce dal progetto di rimettere in piedi una rete di piena identità”. Nessuna volontà di contrapporsi ad altri canali – il pensiero corre subito a La7 – ma la voglia di “abbracciare tutte le declinazioni della realtà: d alla cronaca alla fiction . Hanno ironizzato sul fatto che ...

Editoria : nasce la Giuffrè Francis Lefebvre : Milano, 2 lug. (AdnKronos) – E’ stata perfezionata la fusione per incorporazione di Memento Francis Lefebvre in Giuffrè Editore, che cambia la sua ragione sociale in Giuffrè Francis Lefebvre. L’operazione straordinaria, che coinvolge anche le due società controllate da Giuffrè Editore, Infogiuridica e Giuffrè Informatica, crea un gruppo con un fatturato a livello aggregato da circa 60 mln di euro e 220 dipendenti.A ...