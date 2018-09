leggioggi

: Ecobonus, via ai controlli Enea: pubblicato il Decreto, ecco il testo... - LeggiOggi_it : Ecobonus, via ai controlli Enea: pubblicato il Decreto, ecco il testo... - infoiteconomia : Ecobonus, al via i controlli ENEA sulle detrazioni: regole in Gazzetta -

(Di venerdì 14 settembre 2018)a campione in arrivo sull’. È quanto emerge dalin Gazzetta ufficiale nella giornata di martedì 11 settembre, messo a punto da Mise e Mef insieme. Il provvedimento apparso nella bibbia delle leggi italiane definisce le modalità e le procedure utilizzate dall’per controllare la sussistenza dei requisiti necessari alla fruzione dell’. Ufficialmente è il“Procedure e modalità per l’esecuzione deida parte disulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 14, comma 2-quinquies, del-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90″. Scarica qui ilPer le detrazioni fiscali sul risparmio energetico l’dovrà ...