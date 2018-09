Ecco chi è Asselborn | ministro del Lussemburgo che ha attaccato Salvini

Bari - Ecco la corazzata per la Serie D e De Laurentiis chiede 10 mila abbonamenti : Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie D, in particolar modo una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente il Bari. Dopo il fallimento il club è finito nelle mani del presidente De Laurentiis, inizia un nuovo progetto con l’obiettivo di conquistare subito la promozione in Serie C. Costruita una vera e propria corazzata, Brienza in attacco, Di Cesare in difesa, Bolzoni a centrocampo. ...

Le idee diventano imprese : Ecco gli occhiali contro il mal di mare : Dagli occhiali contro il mal di mare alla plastica biodegradabile ottenuta con gli scarti del pesce, fino al pavimento che difende la nostra salute dal radon, un gas naturale e tossico causa dell’insorgenza di molti tumori. Si è aperta a Sassari, nei locali di Promocamera, la due giorni di MarittimoTech, acceleratore d’impresa transfrontaliero dedicato a idee innovative e centrato su biotecnologie, energie rinnovabili, turismo ...

Barbara D'Urso e la gaffe a Pomeriggio 5 : «Se il tuo naso è rifatto - hai trovato chiuso...». Ecco con chi ce l'ha : Barbara D'Urso e la gaffe in diretta tv. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Nel salotto di Pomeriggio 5 oggi si è parlato di ritocchini vip e nel 'mirino' degli opinionisti della trasmissione ci ...

LUCIA BRAMIERI A POMERIGGIO 5/ Si strucca in diretta per rispondere alle critiche : Ecco i suoi ritocchini : LUCIA BRAMIERI ospite a POMERIGGIO 5: l'ex gieffina torna ad attaccare Filippo Contri e LUCIA Orlando? Sui social annuncia: vi aspetto per chiacchierare insieme".(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 18:40:00 GMT)

Le lacrime sono importanti - 1 persona su 3 soffre di occhio sEcco : Le lacrime sono importanti per i nostri occhi, purtroppo però un italiano su 3 sopra i 50 anni di età soffre di occhio secco. Nei migliori dei casi questo disturbo può manifestarsi come un bruciore, un prurito o un abbassamento della vista, fino però ad arrivare a dolore intenso provocato da una infiammazione della cornea. Tornare in ufficio, e quindi probabilmente all"uso continuato del computer, può peggiorare la situazione.L"Organizzazione ...

Sindrome dell'occhio sEcco problema per 60% donne dopo i 50 anni : Roma, 13 set., askanews, - Sensazione di corpo estraneo, prurito e annebbiamento visivo: sono alcuni dei sintomi della cosiddetta Sindrome dell'occhio secco che hanno un impatto diretto sulla vita ...

La pizza romana sfida la classica napoletana con il suo stile “scrocchiarello” : Ecco il nuovo manifesto : In tutta Italia cresce l’attenzione per la pizza gourmet, e per la digeribilita’ di questa tipicita’ che vanta lievitazioni sempre piu’ lunghe con la tendenza avviata dal napoletano Enzo Coccia. Accanto alla blasonata maestria dei pizzaiuoli napoletani, la cui arte ha conquistato il riconoscimento Unesco, si sta imponendo il cosiddetto roman style. Quello che vede stendere l’impasto col mattarello e non a mano per ...

Violeta Benini - Ecco chi è l’ostetrica che si fa intervistare nuda e diventa un cult in rete : Divulvatrice, guru delle coppette mestruali, rieducatrice del pavimento pelvico. Questi sono solo alcuni degli appellativi entusiastici di cui è circondata Violeta Benini, l’ostetrica artigiana (con il pallino della cucina, scrive lei), libero professionista, che sta facendo impazzire il web. Da quando il blog Le sex en rose le ha dedicato un’intervista dove intervistatrice e intervistata sono completamente nude l’hype della dottoressa Benini è ...

Apple Watch 4 sotto la lente : Ecco tutti i dettagli chiave per valutarne l’acquisto : Ieri Apple ha svelato i Watch 4, praticamente degli orologi intelligenti che hanno come focus principale quello di monitorare l’attività e la salute di chi li acquista, senza contare l’accesso immediato alle applicazioni più famose dell’iPhone e la possibilità di effettuare telefonate. Rispetto alla prima versione del 2015 le novità sono tante, un po’ meno rispetto al Watch 3. Prima di tutto per quanto riguarda design e ...

Mercato allenatori - Guardiola : "Ecco dove chiuderò la carriera". Zidane fra United e Juve : Il tecnico del City racconta: "I miei ultimi passi saranno nel settore giovanile. Magari quello del Barcellona". Intanto Zizou apre al rientro a breve in panchina

Sentenza Chievo - Ecco la penalizzazione : club ‘graziato’ ma handicap che può essere pesante - come cambia la classifica : Sentenza Chievo, ecco la penalizzazione – Arriva la Sentenza che riguarda il Chievo sul caos plusvalenze realizzate con il Cesena. Tre punti di penalizzazione da scontare in questo campionato: è questa la decisione del Tribunale Nazionale Federale della Figc. Inoltre ammenda di duecentomila euro al club clivense e tre mesi di squalifica per il presidente della società veneta Luca Campedelli. Nel dispositivo il Tribunale Federale ...

Monza - Colombo dichiara : “Berlusconi non sa stare senza calcio - Ecco quando si chiuderà l’accordo” : Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Felice Colombo, presidente del Milan che ha conquistato il decimo scudetto apponendo la stella sulla maglia, nonché padre dell’attuale numero uno del Monza, non si è sottratto alle domande sul ritorno nel calcio di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani e sui suoi trascorsi rossoneri. Per quanto riguarda la trattativa Berlusconi-Monza, Colombo non si aspettava quanto è ...

Giulia De Lellis/ Ecco quanto guadagna per un post su Instagram : Francesco Facchinetti è il suo manager : Giulia De Lellis sfrutta appieno il suo potenziale. A quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, il suo manager Francesco Facchinetti, sarebbe stato in grado di farle fatturare cifre blu!(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:18:00 GMT)

Guardiola annuncia i piani per il futuro : “Ecco dove vorrei chiudere la carriera” : Pep Guardiola sta inseguendo l’obiettivo Champions League ormai da diversi anni: dopo le due con il Barcellona, ci ha provato con il Bayern Monaco senza riuscirci e anche col Manchester City finora non è andata meglio. In ogni caso l’ex tecnico blaugrana ha le idee chiare per il futuro: il suo desiderio, infatti, è quello di chiudere la carriera dove tutto è iniziato nel 2007, cioè nella Cantera della squadra catalana. È ...