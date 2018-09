Eccessivamete obeso per fare la tac | muore 45enne in Puglia

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 settembre 2018) Era eccessivamente, Luca Vecchione, 45 anni di Leporano, in. Talmente tanto da non poter essere stato curato: l’uomo, dopo essere caduto in casa, è stato portato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è deceduto. Alto un metro e novanta, pesava 180 chili e proprio a causa delle sue condizioni fisiche “non è stato possibile fargli una Tac perché innon ci sono macchinari adatti ai grandi obesi”, racconta il fratello. L’uomo era già gravemente malato e, probabilmente, sarebbe morto comunque, tuttavia il fratello di Luca chiede la possibilità di cura, con macchinari adeguati, anche per i grandi obesi, “affinché a nessun’altro succeda quello che è successo a mio fratello”. Luca Vecchione si era recato in ospedale in seguito a una caduta in casa, che gli aveva causato una frattura del braccio e femore, tuttavia a due giorni dal ricovero ...