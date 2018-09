“È giusto così” Salva 2 bimbe nella piscina dell’hotel Poi la decisione assurda

Ciao Darwin torna in tv per l’ultima volta - Bonolis : “Deve finire - giusto così” : Ultima edizione per Ciao Darwin: le dichiarazioni di Paolo Bonolis Ciao Darwin pronto ad andare in pensione. Dopo il successo del 2016, il programma cult di Canale 5 tornerà in onda per una nuova edizione nel 2019. Ancora non è chiaro se in inverno o in primavera ma per ora una cosa è certa: sarà […] L'articolo Ciao Darwin torna in tv per l’ultima volta, Bonolis: “Deve finire, giusto così” proviene da Gossip e Tv.