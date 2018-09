È disponibile Google Chrome 70 Beta con novità sulla sicurezza e nuove API

Nuovo adattatore Type-C/jack audio per le cuffie disponibile sul Google Store : Google aggiorna il suo adattatore USB Type-C/jack audio da 3,5 mm e ne rende disponibile sul Google Store una nuova e migliorata versione. Scopriamo i cambiamenti e il prezzo. L'articolo Nuovo adattatore Type-C/jack audio per le cuffie disponibile sul Google Store proviene da TuttoAndroid.

Google News renderà disponibile a breve il salvataggio offline dei contenuti : Oggi Google ha annunciato alcune novità che riguardano l'app Google News al fine di rendere i contenuti fruibili anche in assenza di una connessione dati sufficientemente potente e sui dispositivi meno performanti. Il colosso di Mountain View si sta muovendo per migliorare il modo in cui i contenuti vengono messi a disposizione degli utenti indipendentemente dal tipo di dispositivo e al tipo di connessione disponibile.

Cloud Text-to-Speech di Google è disponibile per tutti e accoglie l'italiano fra le nuove voci WaveNet : La nuova piattaforma di sintesi vocale di Google meglio nota come Cloud Text-to-Speech è disponibile ora per tutti gli sviluppatori di app di terze parti. Sono inoltre parecchie le novità della beta con nuove funzionalità IA e nuove voci standard e WaveNet fra cui c'è anche l'italiano per un totale di 14 lingue.

Il nuovo client di Gmail è ora disponibile per gli utenti Google Apps : Il team del colosso di Mountain View ha messo a disposizione di tutti gli utenti Goolge Apps la nuova applicazione Web di Gmail. Ecco cosa cambia

Google One disponibile ufficialmente negli Stati Uniti d'America : Google One, il nuovo servizio di archiviazione sul cloud di Google, è disponibile ufficialmente negli U.S.A e presto lo sarà anche in altri Paesi.

Fortnite Battle Royale per Android non sarà disponibile su Google Play : 2 Epic Games, azienda produttrice del gioco Fortnite, ha preso un'importante decisione: il download di Fortnite Battle Royale per Android sara' disponibile solo dal sito ufficiale della societa' statunitense. Una presa di posizione infausta soprattutto per Google che, infatti, vedra' sparire il videogame dal suo store. Del resto, Epic Games si è concessa un lusso che in pochi possono permettersi, giacché la pubblicita' su Play

Android 9 Pie è ufficiale e disponibile al download per i googlephone : Il nome di Android 9 è ufficiale e ricorda molto la concorrenza, infatti il nome di Android P è "Pie" cioè torta. Anche se il nome richiama molto facilmente la concorrenza (apple pie è il dolce tipico USA nota anche come american pie) è la nona versione del sistema operativo di Mountain View già disponibile al download per cinque smartphone di Google. Android 9: una fetta di torta, ma non per tutti Android Pie, la nuova versione del

Digital Wellbeing è qui : disponibile per i Google Pixel con Android 9 Pie : Google ha appena reso disponibile le funzionalità Digital Wellbeing per i Google Pixel con Android 9 Pie, appena rilasciato.

Google Fotocamera disponibile per molti smartphone grazie ad alcuni sviluppatori : Google Fotocamera ora può essere scaricata su una serie di smartphone, grazie ai porting effettuati dagli sviluppatori.

disponibile la LineageOS 15.1 ufficiale per i Google Pixel e Android Oreo Go Edition per Samsung Galaxy Tab E : Per quale motivo un possessore di Google Pixel o di Google Pixel XL dovrebbe abbandonare il canale gestito direttamente da Mountain View?