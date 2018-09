Due spie russe arrestate | prendevano di mira laboratorio Spiez

Lettera Viganò - il Vaticano spieghi perché Due segretari di Stato hanno coperto il cardinale McCarrick : Con la Lettera clamorosa dell’ex nunzio Carlo Maria Viganò la situazione in Vaticano piomba in pieno Medioevo e fa un salto di qualità la guerra civile in corso da anni intorno al pontificato di Francesco. L’atmosfera è medievale perché improvvisamente si è tornati a scontri aperti sulla persona del pontefice di cui non si criticano più certi anni, ma di cui si reclamano pubblicamente le dimissioni. E la richiesta non viene da personaggi esterni ...